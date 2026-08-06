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父親節別只看體重 醫師提醒男性腰圍逾90公分恐藏三高危機

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
恩主公醫院家庭醫學科主任劉顯達提醒，體重正常不代表沒有肥胖風險，腰圍才是反映內臟脂肪與代謝健康的關鍵數字。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院家庭醫學科主任劉顯達提醒，體重正常不代表沒有肥胖風險，腰圍才是反映內臟脂肪與代謝健康的關鍵數字。圖／恩主公醫院提供

父親節將至，不少家庭準備聚餐慶祝，但醫師提醒，享受美食之餘，也別忽略爸爸的腰圍、血壓及血糖。許多中年男性即使體重沒有明顯超標，腰圍卻逐年增加，背後可能已累積內臟脂肪，甚至出現高血壓、高血糖、高血脂及脂肪肝等代謝症候群警訊。

恩主公醫院家庭醫學科主任劉顯達表示，民眾多半只關注體重，卻忽略腰圍更能反映內臟脂肪及代謝風險。臨床上常見部分男性體重看似正常，但腹部持續變大，同時伴隨三高或脂肪肝問題，腹部脂肪過多也與心血管疾病、糖尿病及中風風險密切相關。

依衛福部建議，男性腰圍應小於90公分、女性應小於80公分，男性若超過90公分，即屬腹部肥胖高風險族群。劉顯達指出，中年男性常因久坐、工作壓力、飲食不規律及缺乏運動，逐漸累積內臟脂肪，三高初期又常沒有明顯症狀，若長期忽視，可能增加心血管疾病、中風及腎臟病風險。

恩主公醫院中醫家庭暨社區醫學科主任林姿婷表示，從中醫觀點來看，代謝異常不只是吃太多，也與長期生活習慣及體質失衡有關。臨床常見脾虛痰濕型患者容易疲倦、水腫及代謝較慢；肝鬱氣滯型多半壓力大、情緒容易影響飲食；氣虛血瘀型則常有循環較差、容易疲勞等情形。

林姿婷指出，即使同樣出現三高或體重增加，不同體質的調理方式仍不相同，可透過中醫辨證評估，找出代謝失衡原因，再搭配個人化治療及生活建議。中醫也可藉由針灸、中藥及調整作息，協助改善睡眠、減輕壓力、促進循環及維持代謝平衡，作為慢性病照護的輔助。

兩名醫師表示，中西醫照護並非各自為政，西醫可透過血壓、血糖、血脂等數據追蹤病況，中醫則從體質及生活型態切入，共同協助患者建立更完整的健康管理模式。

醫師建議，民眾可陪爸爸從定期量測腰圍、血壓及體重開始，減少高糖、高油及高鹽飲食，每周至少進行150分鐘規律運動，並維持正常作息及充足睡眠。若已有三高、脂肪肝或腰圍持續增加，應及早接受專業評估，不要等到出現明顯症狀才就醫。

劉顯達及林姿婷提醒，比起體重，腰圍更是反映內臟脂肪與代謝健康的重要指標。父親節除了送禮、聚餐，也可趁著擁抱爸爸時，順手替他量量腰圍，從一個簡單動作開始守護健康。

恩主公醫院中醫家庭暨社區醫學科主任林姿婷指出，同樣是三高或體重增加，脾虛痰濕、肝鬱氣滯、氣虛血瘀等不同體質，調理方式大不相同。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院中醫家庭暨社區醫學科主任林姿婷指出，同樣是三高或體重增加，脾虛痰濕、肝鬱氣滯、氣虛血瘀等不同體質，調理方式大不相同。圖／恩主公醫院提供

體重 父親節 三高

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