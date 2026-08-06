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養樂多中壢廠遭控食安出包 桃市衛生局稽查：未見蟑螂、缺失已改

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台灣養樂多中壢工廠遭指控廠內曾有蟑螂孳生，桃園市衛生局今表示，經稽查未發現蟑螂蹤跡，部分衛生缺失已要求限期改善，經複查均已完成改善。圖為桃園市衛生局。聯合報系資料照
台灣養樂多中壢工廠遭指控廠內曾有蟑螂孳生，桃園市衛生局今表示，經稽查未發現蟑螂蹤跡，部分衛生缺失已要求限期改善，經複查均已完成改善。圖為桃園市衛生局。聯合報系資料照

日本媒體近日報導，台灣養樂多中壢工廠遭吹哨者指控廠內曾有蟑螂孳生、食品衛生管理及職場管理等爭議，引發外界關注。桃園市衛生局今表示，今年6月初接獲民眾陳情後，已立即派員無預警稽查，現場未發現蟑螂等蹤跡，部分衛生缺失經複查均已完成改善、符合法規標準，未來將持續列為重點監督對象。

日本調查媒體「Tansa」報導，一名自日本派駐台灣養樂多中壢工廠的高階品管人員爆料，任職期間發現工廠曾有蟑螂孳生、疑似食品衛生管理不當、主管上班飲酒、職場霸凌及性騷擾等問題，並指自己多次向台灣及日本總公司反映未獲妥善處理，後續更因吹哨遭反控職場霸凌，最終罹患憂鬱症返日休養。針對相關指控，台灣養樂多回應，未檢測出可能引發食物中毒的細菌，蟑螂問題已完成改善措施。

桃園市衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧表示，針對媒體報導及民眾反映養樂多中壢廠涉及食品衛生安全疑慮，衛生局於今年6月初接獲陳情後，即啟動無預警查核，派員前往工廠全面檢視生產環境、作業流程及衛生管理情形，對食品安全採取嚴格把關態度。

黃叔慧表示，稽查期間並未發現爆料所述的蟑螂等病媒蹤跡，業者也提出完整且定期執行的病媒防治紀錄。不過，查核過程中仍發現部分衛生缺失，已依食安法要求限期改善，經後續派員複查，相關缺失均已改善完成，目前查核結果符合法規標準。

衛生局表示，相關陳情案件及查核結果都將納入後續風險評估的重要依據，未來也將持續加強對該廠的監督管理及稽查頻率，落實食品安全把關。

養樂多 中壢 衛生局

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