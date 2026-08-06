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白海豚周末龜速擦邊 粉專：北部陸地不排除被颱風暴風圈掃到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

「白海豚颱風周末龜速擦邊」，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，颱風預報過去一天的大方向並未改變，各大機構及模式，仍維持往西直襲中國的預測，另外，由於東海的環境沒那麼好，白海豚通過沖繩後，會呈現逐漸減弱的態勢。

但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為颱風暴風圈很大，即便白海豚是顆擦邊球，又會慢慢減弱，台灣北部海面，還是不可能躲過的，發布海上警報的機率非常高。

至於，北部陸地會不會被暴風圈掃到？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前看，仍有可能，看颱風減弱多少。

周六是父親節，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末就是白海豚距台最近時刻，又因為颱風速度會放慢，就算核心侵台機率低，外圍環流的影響也會拉長到足足48小時，以此刻預報，中部以北，間歇風雨一波波。各地山區，豪大雨注意。全台各地沿海（南到恆春）注意強陣風。下周初西南風吹拂，南部雨勢增多。「這次白海豚，應該能算是前個月，巴威颱風的輕量版本」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚 龜速 海豚

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