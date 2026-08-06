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文化部引動民間投資184億元、催生逾900個IP作品

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

文化部6日於行政院會報告「打造國家文化內容力」，根據統計近5年，累積支持共607部影視作品產製。截至2026年第1季，「國發基金加強投資文創產業」方案核准86.33億元，引動民間投資高達184.04億元，共計催生超過900個IP作品，並帶動逾1.3萬個就業機會。投資模式也強化股權及創投基金投資，促成國發基金與電信業、金融業、國際內容製作公司結盟，拓展產製、平台播映及邁向國際市場的重要渠道。

文化部指出，經持續以多元類型輔導金與補助計畫，支持故事開發與電影、劇集、動畫、兒少節目等產製、行銷，建立原生文化內容接軌國際的重要基礎，近5年，累積支持共607部影視作品產製。2023年《文化創意產業發展法》修法，將以台灣內容為核心發展的影視產業納入「國家戰略產業」，提供租稅優惠及投資抵減，為引進產業跨域投注資金，注入實質的助力，至今核准51案，投資計畫規模逾40億元、抵減金額近24億元。

文化部亦參考國際趨勢於2019年成立以行政法人為組織的「文化內容策進院」，為產業引進資金活水、進行產業調研及輔導、拓展國際通路及市場等。截至2026年第1季，文策院執行「國發基金加強投資文創產業」方案核准86.33億元，引動民間投資高達184.04億元，共計催生超過900個IP作品，並帶動逾1.3萬個就業機會。近年，投資模式也強化股權及創投基金投資，促成國發基金與電信業、金融業、國際內容製作公司結盟，拓展產製、平台播映及邁向國際市場的重要渠道。

在補助及投資等政策之外，另由公共電視擔負台劇產製人才基地的任務。透過公視主頻、兒少台「小公視」、台語台、客家電視台等，近5年合計播出10萬小時多元類型節目，其中4.5萬小時為新製；更攜手台灣影視團隊產製超過75部戲劇節目，獲得逾千項國內外入圍或獲獎榮譽。同時，作為培育新人導演、編劇、演員等的3大劇展及戲劇孵育，為台灣培養超過60位影視新秀；2024年開台的小公視，更致力開發與孵育台灣原生兒少節目，為孩子說台灣自己故事。

在補助與投資雙軌運行、公視作為人才培育及戲劇節目多元創新的努力，以及健全的政策支持生態環境，亦讓台灣成為國際合資合製的重要選擇，近5年共計123部國際合作作品，2025年較2021年成長2倍。國片票房部分，在全球觀影習慣改變的此刻，於2025年至2026年初創下5部破億的紀錄，截至7月，國片總票房達11.92億元、觀影人數440萬人次，已超越去年全年度的國片總票房及觀影人次。

台劇及國片逐漸累積質量，成為國人及國際市場的重要觀影選擇，以及國際影展入圍或獲獎的常勝軍，例如劇集《我們與惡的距離II》，創下臺劇首度登上Amazon Prime Video平台紀錄，超過240個國家或地區同步上架；《如果我不曾見過太陽》，登上Netflix年度華語劇收視總排行第4名，並獲得全球OTT大獎最佳男主角；《聽海湧》入圍法國Series Mania劇集展國際全景競賽單元；電影《左撇子女孩》入選第98屆奧斯卡最佳國際影片15強；《96分鐘》登上Netflix計8個國家地區排行榜第1名、單日最高全球第2名等成績。

文化部表示，在列舉影視產業近年亮眼的成果時，無法忽略的是「公共電視」在其中扮演的關鍵角色。相較於國際公共媒體，如英國BBC一年營運規模有相當於新台幣約2000億元經費、日本NHK約1400億，維持26年法定預算僅有9億元的臺灣公視，一直以來，從扎根臺灣影視基礎工程，提供新導演、編劇與創作團隊進入產業第一個機會的學生劇展、人生劇展、新創電影、戲劇孵育等；到屢屢突破議題及製作品質天花板，並創造與3大電信合資合製等創新商業模式，推動臺劇出海可能性的眾多戲劇；以至於致力開發與孵育臺灣原生兒少節目，為孩子說臺灣自己故事的小公視；保障台語、客語等多元族群近用的台語台、客家電視台等，公視始終堅定守護公共媒體最重要的公共使命。

文化部表示，「國家文化內容需要持續投入資源，不能中斷，更不是ㄧ蹴可幾」。文化部未來將持續充實台灣影視產業及公廣集團各項資源，健全文化內容產業生態系永續發展。

文化部 國發基金 影視產業

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