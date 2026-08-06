近5成中年人腹部肥胖 醫：真正該減的不是體重是脂肪

不少人天天站上體重計，卻很少拿起皮尺量腰圍。專家提醒，真正影響健康的關鍵，不是體重而是體脂肪，尤其是內臟脂肪。醫師公會全聯會理事長陳相國表示，腰圍是診斷代謝症候群的重要指標，更與糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病風險息息相關，民眾應養成「每月至少量一次腰圍」的習慣，及早發現健康警訊。

根據國健署資料，40歲以上接受成人預防保健服務的民眾中，近五成有腰圍過粗情形。最新國人健康行為監測調查也發現，超過六成民眾知道腰圍過粗會增加代謝症候群風險，但近六成民眾最近一次量腰已超過半年，顯示不少人雖有健康觀念，卻未真正落實量測習慣。

陳相國指出，代謝症候群包含腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油酯過高及高密度膽固醇（HDL）偏低等五項危險因子，只要符合其中三項，就可診斷為代謝症候群。罹患代謝症候群後，未來發生糖尿病、高血壓、高血脂及心血管疾病的風險都會明顯增加。

「很多人習慣只看體重，但體重容易受到身高、骨架、肌肉量等因素影響，無法真正反映脂肪量。」陳相國說，量腰圍比單純看體重更具健康參考價值。目前國健署推動的代謝症候群防治計畫，是以預防醫學為核心，不再只是等疾病發生才治療，由基層診所主動陪伴民眾改善健康，全台已有約60萬名民眾加入計畫、超過3,600家診所及8,500多位醫師共同投入。

除了監測，更重要的是改善生活型態。陳相國分享，一名約40歲女性因糖尿病控制不佳前來就醫，在接受飲食與運動衛教，包括採用「211餐盤」原則，也就是每餐2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀雜糧，同時減少總熱量攝取、不吃消夜。短短三個月便成功減重10公斤，全程沒有使用瘦瘦針或減重藥物，血糖控制也明顯改善。

國健署長沈靜芬表示，健康管理不是等生病才開始，而是從每天、每個月的小習慣慢慢累積。量腰圍簡單、方便，不需要特殊設備，建議每個月至少量測1次，並持續記錄腰圍變化，及早發現腹部脂肪增加，提醒自己調整飲食及生活習慣，降低代謝症候群風險。

截至115年5月，已有超過47萬5千名30至39歲民眾完成首次成人預防保健服務，其中約3成發現至少一項三高異常，另有19.3%符合代謝症候群，凸顯健康檢查年齡向前延伸，可及時透過生活習慣的調整，翻轉健檢紅字。

今年9月起，國健署攜手人氣品牌「黃阿瑪的後宮生活」，推出「健康從量腰開始 預防代謝症候群」活動。民眾加入活動LINE官方帳號後，可透過趣味測驗認識代謝症候群危險因子及相關健康知識，並跟著「黃阿瑪」學習正確量腰方式，定期上傳量腰照片及腰圍數值，養成持續記錄腰圍的習慣。

今年9月起，國健署攜手人氣品牌「黃阿瑪的後宮生活」，推廣正確量腰觀念。記者廖靜清／攝影