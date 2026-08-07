嗑堅果顧健康、啖高級肉犒賞自己？日醫示警：吃錯量傷腦、加速老化

很多人以為堅果、起司是無負擔的健康零食，高級霜降肉更是犒賞自己的最佳選擇。但據日媒「文春Online」報導，下村健壽醫師指出，這些看似營養或頂級的食材，一旦攝取過量，高含量的脂質反而會對身體與大腦造成嚴重的影響。

這項健康警訊出自下村醫師的著作《醣毒腦》。書中提醒，雖然堅果營養豐富，但每日適當的攝取量其實只有約30公克，而起司與富含油脂的霜降肉同樣隱藏著脂質過量的陷阱。醫師建議，這類高油脂食物應視為偶爾品嚐的美味，而非無限制攝取的日常飲食。

過量攝取這些食物對健康的危害在於「脂質過量」。未被消耗的脂質會轉化為內臟脂肪，釋放發炎物質引發全身性慢性發炎。當內臟脂肪無法容納時，更會堆積在肝臟形成脂肪肝，破壞肝臟調控血糖機能，導致胰島素抵抗。這些發炎與代謝異常也會大幅提高阿茲海默症與大腦老化的風險。

隱藏著「脂質過量」陷阱的食物，還有深受老饕喜愛的霜降肉，其網狀交織的高密度油脂正是過量脂質的典型來源。把這類肉品視為高級食材，是亞洲才有的價值觀。若再加上想讓肉品更美味，而使用含糖量高的醬料調味，更會讓血糖與胰島素產生劇烈波動。適度控制堅果、起司與霜降肉的食用量與次數，才能真正守護心血管與大腦的健康。