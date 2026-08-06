向海致敬考評成果出爐 環境部：海岸廢棄物減量約66％

行政院於辦理「向海致敬 - 海岸清潔維護計畫」2025年度執行成效考評複評會議，檢視中央部會及地方政府海岸清潔維護推動成果，在各機關戮力合作下，海岸廢棄物調查量已由2019年2,294公噸降至2025年772公噸，約減少66％。本次考評結果中，15個受評中央部會有12個榮獲「特優」；19個臨海地方政府中則有 8 個獲得「特優」、3個獲得「優等」，顯見各機關積極落實淨海目標並展現高度的管理韌性，為守護臺灣潔淨海洋奠定長效管理堅實基礎。

行政院自2020年起推動向海致敬政策，整合中央與地方落實海岸「定期清、立即清、緊急清」及源頭減量等機制。2025年各機關共清理約8.4萬公噸廢棄物，範疇涵蓋河川攔除 (54.2%)、海岸清理 (31.5%) 及港口海底清理。在通報案件處理效率上，2025年度中央部會與地方政府受理之立即清髒亂通報，平均處理天數均符合7日內完成之政策目標。在源頭管理方面，農業部漁業署累計補助改良性浮具21.5萬顆並設置24處養殖暫置區；海委會海保署回收海廢與廢漁網約313公噸；環境部更攜手水利署、農水署及地方政府全力防堵河面垃圾，有效從源頭阻絕廢棄物流入海洋。行政院政務委員陳金德於會議總結時指出，2025年雖遭遇數個強烈颱風侵台，但各單位展現高度管理韌性，災後積極復原海岸環境，表現值得肯定。

陳金德政委表示「向海致敬 - 海岸清潔維護計畫」已建立明確的跨機關分工與管考機制，按部就班逐步改善我國海岸環境實屬不易，未來期望汲取過往執行經驗，明定海岸清潔維護管理之標準作業流程或指引，以利各項工作逐步內化為各機關之例行業務。

鑑於現行「向海致敬 - 海岸清潔維護計畫（113~116 年）」將於2027年屆期，環境部已啟動第三期（117~120 年）計畫之規劃工作。陳政委現場指示各部會，應通盤檢討過往執行成效，並結合實務需求與數據分析，研擬具體的源頭減量策略與經費規劃，整體計畫預計於2027年2月提送行政院審議，務使我國向海致敬的海岸維護成果能夠落實永續管理目標。