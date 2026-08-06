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汗臭洗不掉？花王揭5大洗衣NG 洗衣精加太多反更糟

聯合新聞網／ 綜合報導
花王指出，使用洗衣精及柔軟精時，應依照產品包裝上的建議用量。 示意圖／AI生成
花王指出，使用洗衣精及柔軟精時，應依照產品包裝上的建議用量。 示意圖／AI生成

夏季天氣炎熱，衣物容易沾滿汗水與皮脂，即使放進洗衣機清洗，仍可能殘留一股難聞的汗臭味。不少人以為多加一些洗衣精或柔軟精，就能提升清潔、除臭效果，但這種做法不僅未必有效，還可能讓衣服更難洗乾淨。

根據日媒「grape LIFEHACK」報導，日本日用品大廠花王指出，洗衣精用量過少，確實可能降低去污效果，但若添加過量，則容易造成沖洗不完全，讓洗劑殘留在衣物纖維中。因此，使用洗衣精及柔軟精時，應依照產品包裝上的建議用量，不宜自行增減。

花王也提醒，想利用柔軟精的香味掩蓋汗臭味而增加使用量，並不會提升除臭效果。柔軟精使用過多，反而可能降低衣物的吸水性，讓皮脂及污垢附著在纖維上，導致下次清洗時更難去除。若單靠洗衣精仍無法清除頑固汗味，可依照衣物洗滌標示，搭配氧系漂白劑，或採取浸泡清洗的方式。

花王也指出夏季常見的洗衣5大NG行為，包括將髒衣服堆放多日、把洗衣機塞得太滿、加入過量洗衣精或柔軟精、使用剩餘的洗澡水沖洗，以及煮沸消毒不耐高溫的衣物。花王表示，衣物長時間堆放容易使污垢變得更難清除，也可能增加細菌繁殖；洗衣量則以洗衣槽容量的七至八成為宜，塞得太滿會影響水流及清潔效果。

若要使用剩下的洗澡水洗衣省水，建議僅用於「洗滌」階段，最後沖洗仍應使用乾淨的自來水，避免已洗淨的衣物再次沾染污垢。此外，除了棉、麻等較耐熱材質外，其他衣物不宜煮沸消毒，以免縮水、變形或褪色，實際清洗方式仍應以衣物洗標為準。

除了清洗方式，晾乾速度也是防止異味的關鍵。洗衣結束後應立即取出衣物，晾曬時保留適當間距；若在室內晾衣，可搭配循環扇加速空氣流通，縮短乾燥時間。洗衣槽本身也可能藏有污垢及黴菌，應定期清潔，避免異味再次附著在衣物上。

花王表示，與其不斷增加洗衣精或柔軟精用量，正確控制洗劑分量、避免塞入過多衣物，並讓衣服迅速乾燥，才是改善夏季汗臭問題的有效方法。

本網站曾報導，有網友好奇，為何純棉衣物洗完後仍容易殘留汗臭。從事紡織工程的網友解釋，汗水中的水分與蛋白質會被皮膚上的細菌分解，進而產生酸味。純棉纖維容易吸附汗水，純聚酯纖維則具有親油性，容易殘留汗液中的油脂，因此都可能累積異味，建議可選擇聚酯、尼龍混紡並具抗菌功能的衣物。

另有網友分享，若棉質衣物出現頑固汗臭，可將檸檬酸加入約40度溫水中，浸泡衣物1至2小時並稍加搓洗，再放入洗衣機清洗。不過，實際使用前仍應確認衣物洗標，避免造成褪色或材質損傷。

還有網友表示，陽光也有助改善衣物異味。日本清潔專家山口佳奈則指出，衣服洗完仍發臭，主要與雜菌大量繁殖有關；晾衣時應避免靠近窗簾，衣物間保留約一個拳頭的距離。若在戶外晾曬，可選擇接近中午至下午、濕度較低的時段，加快乾燥速度。

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