24歲就有100萬存款！她公開存錢祕訣 網自嘲：我還在媽媽10元

一名24歲的女網友近日在論壇Dcard上分享了她成功存到第一個100萬元的經驗，引發網友的關注與討論。原PO表示，她感謝家庭的支持，使她在沒有學貸壓力及各種雜費負擔的情況下，能夠專心於工作與存款。

原PO指出，在20歲之前，她每週雖只有500元零用金，但因住家裡，生活費用相對較低，自己也透過在網路上賣卡片、貼圖等方式增加收入，開始累積財富。畢業後，她則完全靠自己負擔生活費及房租，並未向家裡索取任何金錢支持。

她強調，雖然家人從不要求孝親費，但她在過年及家人生日時，絕不吝嗇送上禮物，以表達感謝之情。儘管近期工作壓力讓她感到疲憊，她仍然堅持努力工作，期望能夠達成下個百萬的目標。

該貼文一出，便引發網友們的熱烈討論。許多網友紛紛留言祝賀，表示「好猛！24我還在媽媽10元」、「真厲害」、「恭喜妳！靠自己努力達成的真的沒話說」，也有網友分享自己的存款目標，鼓勵彼此繼續加油。