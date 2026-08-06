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白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風周六至下周一最接近台灣。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
白海豚颱風周六至下周一最接近台灣。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

白海豚颱風周六至下周一最接近台灣，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，白海豚在經過一個晚上乾空氣的侵擾後，眼牆竟又再次爆發出對流，並重新卷繞，底層依舊保持完整。這已經是它第四度面臨內眼被乾空氣入侵的情況了，卻依舊能扛住，十分頑強。

「觀氣象看天氣」表示，根據中央氣象署及各國上午8時的最新路徑，颱風預計周六至下周一距離台灣最近，暴風圈周六中午前後逐漸進入到台灣北部海域，並在下周一上午逐漸脫離。若以此路徑，海警時間估計會落在明天中午至下午，周六有機會單獨對連江縣發布陸警。

就最新的預報來說，暴風圈不會直接侵襲到台灣本島陸地，但「觀氣象看天氣」表示，仍與海岸線十分接近，宜蘭及中部以北、特別是山區，仍不可輕忽它所帶來的雨勢。

目前對於白海豚颱風的路徑依舊有不確定性，「觀氣象看天氣」表示，除了副高駛流以外、颱風本身結構調整，或受地形影響，也容易出現擺線運動，從各國預測中國的登陸地點來看，普遍落在台州以南至福建浙江交界一帶，北一點、南一點，對於台灣的影響都會有所改變。

「觀氣象看天氣」表示，目前的預測路徑，已經比巴威颱風還南邊了，路徑還有南北調整的空間，未來還是要密切關注白海豚接下來的實際走向及發展，將關係到中部以北的風雨大小。在颱風移動到台灣海峽北段逐漸遠離後，台灣附近西南風也會逐漸增強，預計從周日起一連幾天，中南部天氣也會是比較不穩定、容易出現較大雨勢的型態，也要格外留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚颱風

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