機捷8月13日防空演習各站「只進不出」 籲旅客提早到站

桃捷公司今天表示，配合13日的「2026城鎮韌性（防空）演習」，機場捷運全線列車期間正常運行，但各車站「只進不出」，到站旅客將引導至避難區，提醒民眾提早到站以免影響行程。

桃園大眾捷運公司發布新聞稿表示，配合國防部於13日下午2時30分至3時進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，期間各車站由站務人員、捷運警察及保全協助旅客避難，警報發布後旅客須暫留車站內，待警報解除後再恢復正常通行。演習前30分鐘，各車站及列車車廂將提前廣播宣導，提醒旅客配合現場引導及各項管制措施。

桃捷公司說，由於這次演習同步實施行動網路降速演練，因此桃捷官網、i搭桃捷APP、桃捷TICKETSAPP及QR乘車碼服務，可能受網路降速影響，造成行動支付、QR碼乘車及網路使用不順，建議旅客預先準備實體電子票證、可感應信用卡或以現金購買單程票，以利進出車站。

桃捷公司指出，機場捷運沿線車站附屬停車場，在演習期間也將實施「只進不出」管制，民眾須前往鄰近車站避難。若有購票、乘車或演習相關問題，可洽詢站務人員，或撥打客服專線（03）286-8789查詢營運資訊。