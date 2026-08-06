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台大研究曝無糖尿病肥胖者用瘦瘦針 罹13項癌症風險降4成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院近期使用美國大型真實世界病歷資料庫（TriNetX）進行回溯性研究，發現採取運動、飲食諮詢患者，使用GLP-1藥物可降低大腸直腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌等13種癌症風險。記者林琮恩／攝影
台大醫院近期使用美國大型真實世界病歷資料庫（TriNetX）進行回溯性研究，發現採取運動、飲食諮詢患者，使用GLP-1藥物可降低大腸直腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌等13種癌症風險。記者林琮恩／攝影

減重民眾廣泛使用瘦瘦針，台大醫院近期使用美國大型真實世界病歷資料庫（TriNetX）進行回溯性研究，結果發現，對於無糖尿病但體重肥胖成人，使用GLP-1類型藥物減重，比起採取運動、飲食諮詢患者，可降低大腸直腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌等13種癌症風險，降幅達41%，其中胰臟癌、子宮內膜癌、大腸癌風險降低情況最為顯著。

13項癌症包括大腸直腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌、腎臟癌、胰臟癌、肝癌、甲狀腺癌、腦膜瘤、食道腺癌、多發性骨髓瘤、膽囊癌、賁門癌。台大醫院婦產部婦癌科主治醫師許恒誠指出，研究團隊分析16萬筆個案資料、追蹤2年時間，發現使用GLP-1藥物民眾，比起只靠飲食、運動控制的族群，罹患這13項肥胖相關癌症風險大幅下降41%。

研究發現罹癌風險降低較顯著的癌症類型，包括胰臟癌、子宮內膜癌及大腸癌。台大醫院婦科主任陳啓豪指出，肥胖與婦科子宮內膜癌具關聯性，子宮內膜癌高居國內10大癌症排行第5位，與飲食西化導致肥胖比率增加、女性雌激素上升有關，據台大醫院內部人員罹癌資料統計，近10年內子宮內膜癌增加40%，若能藉由控制體重，減少癌症風險，對民眾健康可有助益。

不過，罹癌風險降低是否與藥物作用有關，還是減重本身就能降低罹癌風險，目前尚無定論。許恒誠指出，飲食控制及運動等減重方式，也有機會降低癌症，但減重是辛苦過程，許多人尚未進入減重效果甜蜜點就放棄，使用藥物幫助減重，有助建立民眾信心，幫助有效保持飲食運動，「是不錯的維持體重、降低癌症風險作法」，至於減重幅度多少才有效果，仍需進一步研究。

台大醫院副院長黃國晉說，肥胖不只是外觀問題，更應被視為一項疾病，不論生活型態改善或使用藥物控制體重，對包括癌症、心血管疾病、脂肪肝、腎臟病等肥胖相關共病症均有改善效果，盼藉此機會呼籲民眾重視體重控制。另，因國內多項瘦瘦針藥物無健保給付，要在國內進行這類回溯性研究，需另外設計研究方法。

台大醫院婦產部婦癌科主治醫師許恒誠指出，研究團隊分析16萬筆個案資料、追蹤2年時間，發現使用GLP-1藥物民眾，比起只靠飲食、運動控制的族群，罹患這13項肥胖相關癌症風險大幅下降41%。記者林琮恩／攝影
台大醫院婦產部婦癌科主治醫師許恒誠指出，研究團隊分析16萬筆個案資料、追蹤2年時間，發現使用GLP-1藥物民眾，比起只靠飲食、運動控制的族群，罹患這13項肥胖相關癌症風險大幅下降41%。記者林琮恩／攝影

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