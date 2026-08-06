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白海豚颱風逼近…巨浪蓋過碼頭 龜山島今起封島4天
受「白海豚」颱風外圍環流逼近影響，東北部海面風力瞬間增強，宜蘭沿海今天出現2公尺以上的大浪。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處上午勘查發現，巨浪頻頻蓋過龜山島碼頭，基於離島靠泊安全與航行風險，緊急宣布自即日起實施預警性封島4天。
東北角風管處指出，白海豚颱風路徑持續影響臺灣東北部，沿海浪高與風力皆達到警戒標準。今天經現場勘查與影像連線確認，龜山島臨時碼頭區不時出現浪潮吞沒碼頭的情形，不僅船隻靠泊極具危險性，海上航行風險也大幅增加。
風管處表示，為保障遊客生命安全及船舶航行安全，決定採最高安全標準，即刻起採取預警性防颱措施，龜山島將封島4天。風管處也特別呼籲，颱風影響期間觀浪風險極高，民眾與遊客切勿前往沿海危險區域逗留，以免發生意外。
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