白海豚颱風逼近…巨浪蓋過碼頭 龜山島今起封島4天

關注白海豚颱風周末接近台灣附近造成風雨和浪的狀況。中央氣象署資深預報員朱美霖表示，今天各地大致上多雲到晴天氣為主，不過北台灣受到偏北風影響，有一些零星降雨，中午過後也要留意有比較明顯的午後雷陣雨。明天至周日這段期間，隨著白海豚颱風逐漸接近到台灣的北方海域，可能造成中部以北比較明顯的風雨狀況，沿海的浪也會明顯增大，要多加注意白海豚颱風動態。

2026-08-06 11:05