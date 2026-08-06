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乳癌術後大象手 聯新國際醫：臂圍增2cm要防淋巴水腫 引流不能這樣推

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
運動醫學老師運用淋巴引流舒緩照護，透過輕柔手法，順著回流方向，舒緩患肢腫脹與不適感。圖／聯新國際醫院提供
運動醫學老師運用淋巴引流舒緩照護，透過輕柔手法，順著回流方向，舒緩患肢腫脹與不適感。圖／聯新國際醫院提供

聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬指出，臨床研究顯示乳癌手術後，疤痕在癒合過程中容易沾黏，病友本身如果合併肥胖（BMI高）、糖尿病或曾有局部感染史，水腫「大象手」的風險將相對提高。

        

聯新國際醫院表示，隨著精準醫療長足進步，乳癌患者的存活率已大幅提升，現代治療思維也從「治癒疾病」延伸至「提升生活品質」。臨床上，部分病友在接受乳房手術、化療或放射線治療後，常因腋下淋巴回流受損，導致患側手臂出現腫脹、沉重感，若未及時處理，甚至可能惡化「大象手」，影響日常生活與肢體功能。

許雅芬表示，過去乳癌手術多採廣泛性腋下淋巴廓清，結合術後放療，容易造成淋巴管嚴重纖維化與沾黏。近年隨著前哨淋巴結切片、術前藥物治療及標靶治療日益成熟，多數患者已能縮減淋巴清除範圍，「大象手」發生率較以往顯著下降，但對於需要接受較大範圍淋巴清除或放射線治療的患者而言，仍屬高風險族群。

許雅芬說，台灣氣候炎熱，乳癌術後手壁腫脹，使用壓力袖套或彈性繃帶常因不舒適，難長時間佩戴，因此更需依靠復健運動與正確姿勢調整。她強調不要因為害怕腫脹而不動，過度保護反而造成肩膀僵硬、兩側肌力失衡。因此，現在術後照護更重視循序漸進的肩關節活動、規律伸展及肌力訓練，促進淋巴循環。

在臨床門診，許雅芬常見病友因手臂腫脹，不自覺用健全手反覆按壓患側，甚至錯誤地往下推，反而讓腫脹更嚴重。正確的方式應是順著淋巴回流方向往上推，同時淋巴引流動作必須輕柔，重點在於協助回流與舒緩，不宜過度用力，也不能摩擦皮膚，以免造成傷口或感染風險。

然而臨床上真正令人擔心的並非肉眼可見的大象手，而是淋巴循環開始異常時往往沒有明顯症狀，許雅芬提醒「早期預防」的概念更為關鍵，目前醫療團隊已改變照護模式，在術後約一個月就安排復健評估，測量手臂圍度、肩關節活動度檢查及功能評估。只要患側手臂圍比正常增加超過2公分，就會視為早期淋巴循環異常，當自主復健與常規運動仍無法改善，就會轉介運動醫學團隊進行一對一的「淋巴引流舒緩照護」。    

許雅芬表示，共照團隊的優勢，就在於能依病友的共病症即時調整治療。她分享曾有一位乳癌病友因淋巴水腫合併心臟疾病，運動醫學團隊立即與乳房外科聯絡，先暫停引流，待排除心臟風險後再重新規畫照護方案。由於淋巴組織一旦纖維化即不可逆轉，還可能增加蜂窩性組織炎風險，因此唯有在皮膚還保持柔軟的階段介入，才有機會阻斷水腫惡化。

許雅芬提醒，隨著乳癌新藥不斷出現，術後生活品質與降低復發率同樣重要，病友日常應避免在患側測量血壓、打針、日曬或提取重物，若出現手臂腫脹、戒指卡住或是「紅、腫、熱、痛」等發炎警訊，應立即回診。她強調乳癌治療不只是完成手術，術後的每一段恢復期更值得被精細照顧，透過跨團隊共照，陪伴癌友重獲自信與生活節奏。  

提前於術後一個月即開始追蹤，在尚未明顯腫脹前，提前介入降低「大象手」風險（患側為右手）。圖／聯新國際醫院提供
提前於術後一個月即開始追蹤，在尚未明顯腫脹前，提前介入降低「大象手」風險（患側為右手）。圖／聯新國際醫院提供

許雅芬主任強調，術後注意生活品質與降低復發率，及早預防淋巴水腫，才能守住生活品質。圖／聯新國際醫院提供
許雅芬主任強調，術後注意生活品質與降低復發率，及早預防淋巴水腫，才能守住生活品質。圖／聯新國際醫院提供

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