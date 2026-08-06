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撞到頭檢查正常不代表沒事 醫：7至9成顱腦損傷屬腦震盪、恐久暈失眠

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，不少民眾認為頭部外傷只要電腦斷層正常就代表沒事，但臨床上約7至9成顱腦損傷屬於輕症顱腦損傷，可能出現頭暈、失眠等恢復期症狀，及早接受整合治療有助改善生活品質。記者萬于甄／攝影
奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，不少民眾認為頭部外傷只要電腦斷層正常就代表沒事，但臨床上約7至9成顱腦損傷屬於輕症顱腦損傷，可能出現頭暈、失眠等恢復期症狀，及早接受整合治療有助改善生活品質。記者萬于甄／攝影

許多人撞傷頭部，急忙到醫院檢查沒有異常便安心返家，但卻不斷出現頭暈頭痛、睡不好、容易疲倦、注意力不集中等症狀，甚至影響日常生活。奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇說，這就是俗稱「腦震盪」，若經西醫確認沒有急性危險，可透過中醫整合照護，改善病人頭暈困境。

台南一名60多歲婦人日前因車禍撞擊到頭部，就醫接受電腦斷層檢查後，確認沒有顱內出血等急性危險，隨即返家休養，不過生活上卻頻繁出現頭暈，尤其變換姿勢時更加明顯，還伴隨失眠、疲倦及夜間手麻等症狀，雖服用止暈及鎮靜藥物，效果卻相當短暫。

莊照宇說，許多民眾認為頭部外傷只要電腦斷層正常就代表沒事，但臨床上約7至9成顱腦損傷屬於輕症顱腦損傷，也就是俗稱腦震盪，患者雖不需開刀或住院，然而，可能在受傷後數周甚至數月，持續出現頭暈、頭痛、睡眠障礙、注意力下降、疲倦及情緒焦慮等恢復期症狀。

他提到，近年來醫院強調中西醫整合照護，患者若經神經外科排除急性危險後，可轉介至中醫部接受治療，該名60多歲婦人經中藥調理搭配雷射針灸後，頭暈症狀明顯改善，且睡眠品質及精神狀況也逐步恢復，生活終於回到正軌。

莊照宇強調，頭部外傷後若一個月內出現持續加劇的頭痛、反覆嘔吐、嗜睡、意識混亂、抽搐、單側肢體無力、說話不清、走路不穩或瞳孔大小不一等警訊，仍應立即就醫，先排除顱內出血、腦水腫及頸椎損傷等危及生命狀況，待排除危險病因後再接受整合照護。

莊照宇表示，中醫會依個人體質辨證施治，透過補氣養血、化痰、活血通絡等方式搭配針灸改善症狀，對於害怕針刺、兒童或長者，也可採用幾乎無痛的雷射針灸作為替代治療。此外，跨專科中西醫協同照護模式，更提供完整且連續性醫療服務，透過及早診斷、及早介入，協助民眾恢復健康、提升生活品質。

奇美醫院近年來推動中西醫整合照護，針對腦震盪恢復期患者提供中藥、針灸及雷射針灸等治療，協助改善頭暈與睡眠障礙。記者萬于甄／攝影
奇美醫院近年來推動中西醫整合照護，針對腦震盪恢復期患者提供中藥、針灸及雷射針灸等治療，協助改善頭暈與睡眠障礙。記者萬于甄／攝影

失眠 奇美醫院 中醫

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