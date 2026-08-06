白海豚颱風明起連3天風雨浪最明顯 是否影響陸地關注路徑南北偏轉

關注白海豚颱風周末接近台灣附近造成風雨和浪的狀況。中央氣象署資深預報員朱美霖表示，今天各地大致上多雲到晴天氣為主，不過北台灣受到偏北風影響，有一些零星降雨，中午過後也要留意有比較明顯的午後雷陣雨。明天至周日這段期間，隨著白海豚颱風逐漸接近到台灣的北方海域，可能造成中部以北比較明顯的風雨狀況，沿海的浪也會明顯增大，要多加注意白海豚颱風動態。

關於颱風消息，她說，中度颱風白海豚目前位於台灣東北東方1200公里的海面上，未來它會逐漸往偏西北西方向移動，周末比較接近台灣北方海域。在菲律賓上空的鯨魚颱風，已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓。昌鴻颱風位在遠洋，對台灣未來天氣沒有影響。

朱美霖表示，西北太平洋環境，在北緯20至30度附近，是一個大的低壓區。在30度以北，是整個太平洋高壓所屬的勢力範圍。所以在台灣南側到東方一帶的海域，低壓區有一些熱帶系統在發展。

白海豚颱風目前位於日本南方，朱美霖表示，未來受到它本身所屬的大低壓區環流，以及北方的太平洋高壓勢力影響，它整個導引方向大致上是比較偏西的方向在移動。隨著它逐漸接近到琉球，以及它東部海域附近之後，北方太平洋高壓勢力會比較減弱一些些，也因此屆時在它本身低壓環流影響之下，雖然還是比較偏向西到西北移動狀況，不過整體來說，它的導引狀況不會非常穩定，也可能路徑上有南北偏轉的不確定性。

颱風路徑潛勢上，朱美霖表示，目前白海豚颱風距離台灣約1200公里，未來主要先往偏西的方向移動，在周六、周日左右，會比較接近台灣的北方海域一帶。明天位置逐漸通過琉球附近海域，速度上面略為減慢一些些，也因此它的導引氣流直接減弱之後，雖然持續往偏西方向移動，但是路徑後期分歧度會比較大。

朱美霖說，周六、周日白海豚颱風移動到台灣北方海域，下周一來到華南沿岸，並且登陸中國大陸。所以從周六到下周一，距離台灣最為接近，它的暴風範圍也會比較影響到台灣的北方海域。至於有沒有可能影響到陸地，要視後期路徑南北偏轉的情形，以及它的結構、暴風範圍狀況而定，預報上仍有不確定性。

暴風可能到達的時間和機率，朱美霖表示，白海豚颱風整體的暴風範圍，在它從明天接近到琉球的西方海域，周六、周日在台灣北方海域活動的時候，它的暴風範圍有可能影響到台灣北方的海域上面，所以這段期間要多加留意。

她說，根據電腦模式系集路徑預測圖，白海豚颱風未來接近台灣的北方海域不確定性，散布和路徑狀況在通過台灣北方海域，有比較偏西移動，或是往北偏轉的情形，也不排除小部分往南移動的趨勢。後期在周六至下周一這段期間，它的移動路徑上有比較大的不確定性。

浪高預測，朱美霖表示，由於它目前是中度颱風，暴風範圍也有300公里以上，已經影響到台灣附近海域，東半部、恆春半島、蘭嶼綠島都要注意長浪狀況，近海浪高也從3公尺逐漸增強一些，今天到周末在海邊活動要特別注意安全，建議避免前往海邊活動。

朱美霖表示，今天北部、東半部、恆春半島受到長浪影響，浪高逐漸增高，後續隨著颱風逐漸接近到台灣北方海域，明天到周六整體浪高上，北海岸、東半部、恆春半島、甚至馬祖，都是逐漸增強的趨勢。尤其周六、周日期間，是浪最顯著的時候，6公尺以上巨浪區域主要在基隆北海岸、東北部一帶海域，浪高偏大，周末非必要避免前往海邊活動。

長浪影響，朱美霖說，今天開始，整個北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼綠島，都會持續影響。在周日之前，馬祖、中部以北沿海、澎湖，以及下周一的西南沿海，隨著環境轉成西南風，也會陸續出現長浪。浪況方面，大浪從明天至下周一各沿海的浪高都可以來到3公尺甚至以上。尤其周六、周日，北部海域可能會有6公尺以上浪高，東半部也可能4至6公尺左右。

今天天氣，朱美霖表示，台灣附近環境開始轉向偏北風，但是回波偏向零星，所以北台灣斷斷續續有些零星陣雨，整體上偏向可見陽光的比較炎熱的天氣。清晨到目前降雨，西北部沿海有一些短暫、比較顯著的短延時強降雨，中午過後隨著熱力作用加強之下，各地山區、中南部山區一帶留意午後雷陣雨，可能帶來比較大的雨勢。

今明降雨趨勢，朱美霖說，今天還是偏向午後雷陣雨的降雨情形，整體降雨在中南部近山區一帶留意局部比較明顯的雨勢，晚間偏北風和海陸風輻和影響之下，西半部也可能會有一些斷斷續續的零星陣雨，不過整體下雨時間不會持續很久。明天隨著颱風外圍環流逐漸靠近台灣附近，整體降雨機率比較增加一些，雖然白天降雨不到特別顯著，不過明晚起留意整個西半部、中部以北一帶，降雨機率提高，也可能有比較大的雨勢出現。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，周六到下周一，受到白海豚颱風及其外圍環流影響之下，有比較明顯的降雨，特別要留意在中部以北地區，有局部明顯降雨。周六、周日北部山區可能有局部豪雨發生機率，北部地區、中部山區留意局部大雨情形，中南部也可能有斷斷續續的局部陣雨。

朱美霖表示，下周一隨著颱風比較偏向到華南沿岸，風勢上面比較轉為偏西到西南風，西半部地區的降雨機率偏高一些，東半部大致上零星陣雨，南部山區也可能有較大雨勢出現。下周一、下周二，隨著颱風位置比較偏北到西北方向，西南風影響之下，中南部降雨機率比較偏高，其他地區回復午後雷陣雨的天氣型態。

高溫提醒，朱美霖說，因為在整體的颱風環流影響之下，中部以北降雨機率偏高，東半部有一些沉降的影響，甚至會有局部高溫出現。今明兩天，宜蘭、花蓮一帶可能有局部焚風發生機率，高溫可以來到35至36度左右或是以上。

朱美霖表示，周六至下周一，隨著颱風環流對台灣附近風場造成的影響，東半部地區都可能出現局部36度左右或是以上的高溫。西北部隨著天氣變化有些降雨和雲量增多情形，溫度比今明兩天略為下降一些。金門也可能有一些沉降的高溫，來到36度左右。

明天起白海豚颱風外圍雲系逐漸影響，沿海風浪增大，朱美霖表示，周六至下周一是風雨最明顯的時候，注意颱風的最新動態和天氣狀況。中部以北雨勢可能比較明顯一些，東半部容易有高溫情形。雨勢則要視颱風屆時距離台灣的程度，以及它的結構而定。沿海的風浪，周末浪高都相當偏大，可能來到3公尺至6公尺，甚至局部6公尺以上，颱風路徑仍有不確定性，留意後續最新天氣預報。

朱美霖表示，因為它在通過琉球海域的時候，它北方高壓勢力比較減弱，因此在導引颱風的氣流會變得比較不明顯。整體預報路徑會比較發散一些，後續可能在它經過琉球海域來到西邊的時候，持續觀察是否有比較收斂的狀況。不過目前看起來，整個路徑的走向有比較偏西，如果晚一點北轉的話，就是比較偏向在華南一帶才會轉成偏西北西的方向，屆時對台灣海域附近，甚至馬祖這邊有影響。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

浪高預測。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供