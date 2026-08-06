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百億圓夢計畫出發前喊卡！竹科青年白辭職 痛批教部逼簽放棄聲明

聯合新聞網／ 綜合報導
一名錄取今年第二梯次海外計畫的青年指控，為參與計畫辭去竹科工作，卻在出發前一個月接獲計畫中止通知。圖擷自「青年百億海外圓夢計畫」網站
一名錄取今年第二梯次海外計畫的青年指控，為參與計畫辭去竹科工作，卻在出發前一個月接獲計畫中止通知。圖擷自「青年百億海外圓夢計畫」網站

教育部青年發展署推動的「青年百億海外圓夢計畫」爆出取消爭議。一名錄取今年第二梯次海外計畫的青年指控，自己為參與計畫辭去竹科工作，卻在出發前一個月突然接獲計畫中止通知，不僅無法如期赴加拿大研究人工智慧，青年署更要求簽署「青年放棄錄取暨款項退回聲明書」，讓他質疑政府試圖將取消責任轉嫁給錄取青年，引發網友熱議。

原po發文表示，自己錄取青年百億海外圓夢計畫第二梯次「I-9-7 AI演算法遠征隊」，原訂前往加拿大渥太華，與當地教授及實驗室共同進行機器學習（ML）及大型語言模型（LLM）研究，計畫為期110天，補助金額近新台幣100萬元，且全案僅錄取1人，屬於高補助、高天數的重要海外計畫。

他指出，同批另有數名青年分赴渥太華、多倫多參與其他計畫，皆由加拿大教育組主辦。然而就在出發前約一個月的7月20日，他與另外兩名錄取者突然收到青年署寄發的「計畫中止通知」，信中表示合作單位遭遇不可抗力因素，依據簡章規定青年署保有最終調整權，因此計畫取消，且因簡章未訂有補償機制，青年署不會提供相關賠償。

原PO表示，青年署雖稱「基於支持青年」，願意協助核銷部分已支出費用，並考慮提供兩個月基本工資作為補助，但前提是須簽署「青年放棄錄取暨款項退回聲明書」。

他質疑，簡章雖載明青年署擁有最終調整與解釋權，但並未寫明可直接取消計畫，因此要求錄取者簽署「放棄錄取」聲明，形同將計畫取消責任歸咎於青年，而非主辦單位。

原PO表示，自己原本任職竹科，另兩名受影響錄取者分別來自科技業及具美國碩士學歷，大家都是因相信政府計畫而辭職準備出國，如今兩個月基本工資不到6萬元，「比我一個月薪水還低」，不僅無法申請失業補助，整體損失更接近補償金額的十倍。

他也質疑，加拿大教育組與合作單位洽談過程出現重大問題，甚至「談了四個合作案全部談崩」，從教育組後續說明內容，更讓人懷疑計畫是否曾與合作單位完成正式簽約，而非僅與教授初步接洽。

事件發生後，他曾向國民黨立委李彥秀及教育部部長信箱陳情，其中部長信箱將案件轉交青年署處理。他提出三項訴求，包括提供載明返還金額的正式「計畫取消協議書」、明確聲明取消並非青年自願或過失造成，以及保障受影響錄取者未來可再次報名，不受簡章「錄取者不得再次報名」限制。

不過，他在收到青年署回覆後，對方仍維持原立場，堅持「不給錢、不協商、不負責」，令他相當失望。對於外界關心的「不可抗力因素」究竟為何，原PO在留言區進一步透露，取消原因是「台灣駐加拿大教育組跟對方合作單位沒談好」。

此外，他也爆料，除了加拿大計畫外，據他所知，日本也有一項海外計畫出現問題，疑因簽證處理方式不當，但因參與者已出發，為避免影響計畫進行，因此未公開是哪一項計畫。

貼文曝光後，引發不少網友討論。有網友指出，教育部對青年發展署的督導明顯不足，「這些青年都是因相信國家才中斷職涯、放棄年資，如今卻把所有取消損失外包給錄取者」，質疑僅提供兩個月基本工資補償，根本不足以彌補實際損失。

也有人建議，應串聯其他受影響青年共同向立法院教育及文化委員會陳情，要求教育部及青年署檢討制度，並建立完善補償機制，避免政府推動青年政策，最後卻讓青年承擔所有風險。

教育部 青年 加拿大 辭職 竹科

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