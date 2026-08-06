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見男童咬免洗筷奔跑嚇壞！腦外科醫憶昔死亡意外急籲：大人也不行

聯合新聞網／ 綜合報導
日本腦外科專科醫師呼籲吃棒狀穿刺的食物時，務必靜止坐下，避免奔跑。 示意圖／ingimage
日本腦外科專科醫師呼籲吃棒狀穿刺的食物時，務必靜止坐下，避免奔跑。 示意圖／ingimage

據日媒「maidona news」報導，一位腦外科專科醫師Kou（@FPkinmui），之前在假日的百貨公司美食街中看到驚險的一幕。一名看似學齡前的男童，口中咬著免洗筷，在擁擠的人群中來回穿梭奔跑。這情形讓醫師當場捏了一把冷汗，因為現場人潮太多，他也無法確認家長是否在旁邊。之後，他在網路上發文呼籲家長務必提高警覺。

這名腦外科醫師之所以如此焦慮，是因為這幕畫面讓他聯想到1999年發生的慘痛教訓：杏林大醫院免洗筷致死事件。當時一名4歲男童在夏日盆踊大會時，口中咬著穿有棉花糖的免洗筷奔跑，不慎摔倒，雖然當下緊急送醫後返家，卻在隔天不幸死亡。後續經司法解剖才發現，斷裂的免洗筷竟直接刺穿咽喉，一路直達小腦。這起事故不僅是所有腦外科醫師心中揮之不去的陰影，當時更引起了醫療訴訟與眾多關注。

Kou醫師特別提醒，咽喉深處最致命的原因，在於口鼻後方僅隔著一層骨頭，緊接著就是維持生命的大腦與小腦。當孩童口中咬著棒狀物摔倒時，強大的衝擊力極易讓尖銳物直接刺穿咽喉壁與薄骨，瞬間對腦組織造成不可逆的致命傷害。除了免洗筷之外，常見的棒棒糖、熱狗竹籤，甚至是日常使用的牙刷，都有相同的致命風險。

為避免悲劇重演，Kou醫師強烈建議家長，平日就必須幫孩子建立習慣，「口中有以竹籤穿刺的食物，就必須安靜吃完、絕對不能走動」。無論是在家刷牙或在戶外享用串燒食物，都應嚴格貫徹這項原則，且即使孩子坐著，家長也不能移開視線。大人自己也同樣要注意，儘量避免意外發生。

外科 死亡 醫師 腦部 大腦

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