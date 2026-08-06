高溫、健康風險、農損 綠色和平：六都氣候衝擊台南居冠

根據中央氣象署資料顯示，台灣百年暖化趨勢顯著，極端降雨與高溫事件已成為全台6都無可迴避的城市治理重點。綠色和平今發布「台灣6都氣候衝擊調查」。結果顯示，前3名為台南市、台中市和高雄市，中南部風水災傷亡和農漁業災情的損失最劇，其中台南市更是在風災、水災、高溫等衝擊指標中全數擠進前3名的城市，而在未來升溫2度情境下，台南35度高溫天數將增加16.5天，居全台之冠。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，中南部水災風災頻傳，近6年淹水通報與感測事件以台南市3331次和高雄市2874次最頻繁，遠高於北部縣市。近10年風水災傷亡人中，以台中市680人與台南市589人最多；近10年風水災造成的農漁牧業累積總損失中，以高雄市居首，台南市與台中市次之。

忻儀說，高溫對中南部的公共衛生與農業損失更造成直接衝擊，近10年熱傷害就醫人數以台中市3794人最多，高雄市3053人和台南市2163人緊追在後，換算為人均就醫率，中南部3都依舊包辦前3名。

北部縣市部分，北部受地形和高密度開發影響，熱島效應加劇，台北市近10年超過35度高溫日數為86天，位居6都之首，其次依序為新北市31天、桃園市30天。

成功大學水利及海洋工程學系教授王筱雯表示，當大家在談氣候調適的時候，不應該僅針對氣候風險來回應，而是要納入整體的這個系統性思考。從台南七股的經驗當中，解方必須扎根在在地社區，也就是以社區為本，由下而上的社區參與，加上科學引入，讓受衝擊的社區不再只是被保護的對象，而是也有機會培力成為共同協作的決策者，這樣才有機會建立長遠的韌性。

綠色和平針對6都地方政府及市長候選人提出3大政策訴求，應檢討現行調適方案，確保在地社區具備參與和決策權，政府與社區共同解決氣候危機；6都應專款成立「社區氣候調適基金」，並編列至少10%地方調適預算挹注社區常態資源；6都政府應該因地制宜針對其面臨的極端氣候型態，優先保護氣候脆弱族群。