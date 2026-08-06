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日本遊客搭Uber到故宮 10公里車程竟扣3千元 業者：已退款

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一名日本女遊客搭乘Uber優步小黃從希望廣場前往故宮博物院，18分鐘路程竟被收取3000元。圖為Uber優步小黃示意圖，非本文所提車輛及駕駛。圖／Uber提供
一名日本女遊客搭乘Uber優步小黃從希望廣場前往故宮博物院，18分鐘路程竟被收取3000元。圖為Uber優步小黃示意圖，非本文所提車輛及駕駛。圖／Uber提供

一名日本女遊客日前來台旅遊，帶著高齡母親透過Uber叫車前往前往台北故宮博物院，未料短短18分鐘、不到10公里的車程，信用卡竟前後遭扣款新台幣約3000元，讓她質疑遭到不當收費，怒批「遇到坑人計程車」。對此，Uber表示，該案已完成退款處理，合作車隊將加強對駕駛訓練並要求輸入金額務必確認正確。

該名日本女遊客在社群Threads以「台灣坑人計程車」為題發文，指出她是一名曾住在台北的日本人，過去也曾數次造訪台灣，對台灣物價有一定了解。今年8月4日她與母親透過Uber叫了一輛「優步小黃」，欲從北市中正區的希望廣場到故宮博物院，行程全長僅約18分鐘、約10公里。

但事後她剪說帳單與電子收據時，發現除原先扣除的169元與15元外，竟還被多扣一筆3000元的費用（原價3200元，扣除200元優惠）。該名女遊客表示，原先以為是信用卡預授權保留款，之後才發現確實被請領該筆金額，質疑遭到不當扣款，並向Uber客服申請調查、要求退款。

該日本女遊客表示，過去多次來台，這次是陪年邁母親來台旅遊，很珍惜難得的相處時光，沒想到卻連在參觀故宮時，都必須分心處理客服申訴，情緒備受影響。

對此，Uber說，Uber App中的「優步小黃」行程是依據計程車實體跳表收費，抵達目的地後由駕駛手動輸入金額進行刷卡扣款。

Uber表示，本案經查已完成退款處理，並強調合作車隊將加強對優步小黃職業駕駛的教育訓練與宣導，提醒職業駕駛輸入跳表金額時務必確認金額正確，也建議乘客於行程結束時，協助確認所輸入的跳表金額是否正確，如有行程相關疑問，可透過Uber App內的幫助功能取得協助。

Uber 遊客 故宮

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