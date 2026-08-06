白海豚進逼放颱風假？蔣萬安說話了 這兩天影響台北最大

白海豚颱風接近，預估明下半天發海上警報，據氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆、台北市、新北、桃園等六縣市已突破50%。北市長蔣萬安今上午也赴災害應變中心聽取防颱整備，回應媒體詢問是否有機會颱風假或防颱準備假時表示，目前預估可能8、9日影響台北，會有豪雨或大雨，陣風也可能到7到9級。

蔣萬安今天受訪表示，他今天到EOC是針對白海豚颱風最新動態了解，目前氣象團隊預測照目前所觀察相關數據，明天也就是7日下半天有可能會發布海上警報。如果持續動態，也就是暴風圈往東北方海域移動，屆時可能對台北的影響，可能8、9日會有豪雨或大雨，陣風也可能來到7到9級，

蔣萬安說，所以當然還有一點時間，北市府持續關注颱風整個動態，最重要一定是「料敵從寬、禦敵從嚴」，所以今天再次來到EOC召集各局處，了解各局處防颱準備工作跟進度。

對於是否有機會放颱風假，明天才宣布？今天不會宣布？蔣萬安說，預測大概明天下半天，有可能會宣布海上警報，但是整個動態、還有路徑都還在變化，所以先來全面了解，且提前做好各項準備工作。