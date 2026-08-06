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AI短劇讓長輩停不下來？醫曝大腦被心理學1機制吸住

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
AI短劇近來席捲各大社群平台，不少退休族與高齡者一看就是好幾個小時。記者黃羿馨／攝影
AI短劇近來席捲各大社群平台，不少退休族與高齡者一看就是好幾個小時。記者黃羿馨／攝影

AI短劇近來席捲各大社群平台，不少退休族與高齡者一看就是好幾個小時。精神科醫師楊聰財指出，AI短劇透過高密度情緒刺激、熟悉的故事模板及演算法推薦，不斷抓住觀眾注意力，若長時間沉迷，甚至可能影響睡眠、社交與日常生活，家人陪伴引導比禁止更有效。

楊聰財指出，AI短劇最大的特色，是將婆媳衝突、豪門恩怨、逆襲人生、親情團圓等最容易引發情緒反應的故事，在短短一、兩分鐘內濃縮呈現，角色鮮明、衝突快速、情緒起伏大，且每集都留下懸念，符合人類大腦偏好故事敘事的特性，因此特別容易抓住注意力。

此外，AI生成的人物多半符合大眾對俊男美女、慈祥長者或可愛孩童等理想形象的期待。即使觀眾知道角色是AI製作，大腦仍會對符合期待的人臉產生情緒反應，真正被觸動的是情感，而非真假。

不少人疑惑，明知劇情與人物都是AI生成，為何仍看得投入？楊聰財解釋，心理學稱為「願意相信」（Willing Suspension of Disbelief），就像看電影、小說或動漫時，明知內容虛構，仍會感動落淚。這是因為大腦同時存在理性與情緒兩套系統，理性知道「這是AI」，情緒卻仍會因劇情而產生共鳴。

尤其退休族常接觸失智照護、子女不孝、老伴離世、健康疾病、財產糾紛等題材，與自身人生經驗高度重疊，更容易將自身情感投射到劇情中，進而持續追看。

面對家中長輩沉迷AI短劇，楊聰財不建議直接責備或禁止，以免造成親子衝突。他建議家人採取「陪伴式引導」，陪著一起看、討論劇情，詢問如果是真實人生會如何選擇，同時協助建立觀看時間界線，並鼓勵外出運動、旅遊、園藝、閱讀、志工等活動，增加真實世界的人際互動與成就感。

楊聰財強調，AI短劇本身不是洪水猛獸，而是一種新興娛樂形式，真正重要的是建立健康的媒體使用習慣。只要觀看不影響生活、睡眠與人際關係，就能作為休閒娛樂；若開始過度依賴，甚至只能透過AI內容獲得情緒滿足，就應適時調整，透過家人的陪伴與真實互動，才能降低沉迷風險。

長輩 機制 大腦

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