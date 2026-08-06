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雨天把洞洞鞋當雨鞋？藥師揭「假透氣」真相 恐害香港腳復發

聯合新聞網／ 綜合報導
藥師提醒，洞洞鞋若長時間赤腳穿或鞋內進水未擦乾，易形成悶熱潮濕環境，增加黴菌滋生及香港腳復發風險。 示意圖／AI生成
藥師提醒，洞洞鞋若長時間赤腳穿或鞋內進水未擦乾，易形成悶熱潮濕環境，增加黴菌滋生及香港腳復發風險。 示意圖／AI生成

洞洞鞋穿脫方便，鞋面又布滿孔洞，成為不少人夏季出門或雨天涉水時的首選。不過，藥師雅婷在臉書粉專「婷婷藥師奇遇記」提醒，洞洞鞋看似通風，若長時間光腳穿著、鞋內進水後又未立即擦乾，反而可能形成高溫又潮濕的環境，增加黴菌滋生及香港腳復發的機會。

雅婷指出，許多人看到洞洞鞋鞋面有大量孔洞，便認為鞋子十分透氣，甚至把它當成夏天及雨天的「抗黴神鞋」，但這其實可能是一種「假透氣」迷思。市面上多數洞洞鞋是以塑膠或類似材質製成，雖然鞋面有孔洞，但腳底與鞋底大面積接觸的位置通常不吸汗，透氣效果也有限。

當民眾光腳穿著洞洞鞋，腳底流出的汗水無法被吸收，鞋子材質完全不吸汗，容易直接堆積在塑膠鞋底上。若長時間走動，鞋內溫度升高，水氣又無法迅速排出，便可能形成高溫、高濕的環境，成為黴菌容易繁殖的條件。

雨天穿洞洞鞋也要特別注意。不少人認為洞洞鞋不怕水，因此直接當作雨鞋使用，但雨水從孔洞進入鞋內後，若沒有盡快脫鞋、擦乾，腳底及腳趾縫便可能長時間泡在潮濕環境中，雨天進水變成「泡菌水」。對原本就有香港腳或足部黴菌感染問題的人而言，症狀可能因此反覆發作或變得更加嚴重。

若仍割捨不下洞洞鞋的便利與舒適，雅婷建議，穿著時最好搭配吸濕排汗效果良好的襪子，避免腳底皮膚直接接觸塑膠鞋底，並降低汗水累積的情況。鞋子也不宜每天連續穿同一雙，最好輪替使用，讓鞋內至少有24至48小時可以充分乾燥。

此外，洞洞鞋應定期清洗鞋底及鞋內接觸足部的位置，並依照鞋款材質選擇適合的清潔或消毒，定期用稀釋的漂白水或專用洗劑清洗鞋子內部，或是放在大太陽底下曝曬，放置於通風處徹底晾乾。若鞋子淋濕，也應盡快擦除水分，避免直接穿著潮濕鞋子一整天。

雅婷也提醒，保持雙腳乾爽相當重要，洗澡、運動或淋雨後，除了擦乾腳底，也要特別留意容易藏水氣的腳趾縫，可使用乾毛巾仔細擦乾，或以吹風機冷風吹乾。若腳部持續出現搔癢、脫皮、水泡、異味或趾縫泛白等情形，應尋求皮膚科醫師診治，避免自行拖延或反覆抓傷。

本網站曾報導，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，濕鞋襪不只讓人感到不舒服，腳部長時間處於潮濕、不透氣的環境，也容易成為細菌及黴菌滋生的溫床，增加皮膚疾病與感染風險。

其中最常見的是俗稱香港腳的足癬，可能造成腳趾縫或腳底搔癢、脫皮、紅腫，甚至皮膚糜爛。皮膚長時間泡水也可能引發浸漬性皮炎，使角質層受損，出現脫皮、發癢及疼痛等症狀。

黃軒指出，潮濕會讓皮膚變得柔軟脆弱，容易產生細小傷口，讓細菌趁機入侵。若感染後未及時治療，可能出現紅、腫、熱、痛，嚴重甚至演變成丹毒、蜂窩性組織炎或敗血症；若接觸積水、污水，且腳部原本有傷口，更應提高警覺。

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