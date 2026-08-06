快訊

台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光

從杜魯門到川普 以色列遊說團對美政壇影響力面臨巨變

多瑙河大乾旱！水位下降竟讓納粹戰艦浮出來

聽新聞
0:00 / 0:00

20%下架標準 游淑慧提3疑問:20%警戒線為業者縮小損失築一道護城河？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照

衛福部食藥署昨公布中聯油脂案7月4日專家會議紀錄，揭示20%下架標準的決策過程。國民黨北市議員游淑慧今天提出三點質疑問，游說，請食藥署公開完整健康風險及膳食暴露評估：8.1乘以20%就沒有超標的簡單心算，就當成全國食安政策？

油問，這條「20%警戒線」，究竟是在保護民眾健康，還是在替業者縮小下架損失、築一道安全護城河？

「終於公布了，果然是問題重重。」游淑慧說，問題重重一「20%預防性下架門檻：是科學風險評估，還是行政便宜行事？」這場會議最後由食藥署長姜至剛裁示：產品使用問題油占比超過20%，才須預防性下架，但看完整份會議紀錄，這條「20%警戒線」究竟如何形成，根本說不清楚。

首先，不是完整風險評估，而是幾道簡化的比例試算。會議中，有G專家首先提出：假設問題油BaP檢出值為8.1 μg/kg，若包裝食品的油脂含量占20%，換算後終端產品BaP應低於2.0 μg/kg，理論上不具風險。這一位G專家又表示，調和油若使用問題油超過三分之一，BaP才會「必定」超標。

C專家則認為，單一產品使用問題油超過25%，就可能超過2.0 μg/kg。

但E專家則直接提出警告：不能只以20%作為回收基準，因為膠囊、麵條等不同食品的每日攝取量完全不同，風險評估還必須考量膳食暴露量。換言之，會議中出現20%、25%、三分之一等不同試算，也有人明確提醒必須考量攝取量、頻率及暴露時間。

游說，會議紀錄看不到任何完整的膳食暴露評估，也沒有交代食藥署如何從這些不同意見中，推導出20%這條全國統一執行的界線。這究竟是科學決策，還是為了方便管理而作成的行政裁決？

第二點質疑，游說，同一個20%，會議中竟然出現不同分母。真正嚴重的問題是，會議中所談的「20%」，根本不是同一個概念。

G專家談的是「包裝食品的油脂含量占產品20%」；A專家談的是「問題油占包裝食品超過20%」；

F專家一方面談「終端產品或半成品的油脂含量20%以下」，另一方面又建議「產品使用問題油占比大於20%」就須下架；最後主席裁示，則變成「產品使用問題油品占比超過20%」。

所以20%的分母究竟是：問題油占整項食品總重量的20%？食品的總油脂含量占20%？問題油占食品總油脂的20%？還是問題油占調和油配方的20%？但四種算法完全不同，風險判斷也天差地遠。如果連分母都沒有統一定義，業者要如何舉證？地方衛生局要如何認定、查核並要求下架？最後是否只能依業者自行申報、自行解釋？

第三點疑問，一面說「尚非正式規範」，一面卻要求全國立即執行

更矛盾的是，會議紀錄最後特別註明：「以上為專家會議討論內容，尚非為作成決議之正式規範。」但食藥署卻在 同一天急發布新聞稿，直接要求使用受影響大豆沙拉油含量達20%以上的加工製品，必須限期完成預防性下架。

游淑慧說，所以請食藥署說清楚：20%若不是正式規範，為什麼可以立即成為全國業者及地方政府的執行標準？若已經是行政決策，完整的科學評估、法律依據、計算定義及查核程序又在哪裡？

下架 游淑慧 超標

延伸閱讀

致癌油未逾20%不必下架？食藥署公布專家會議紀錄「E專家逆風反對」

食藥署公布7月4日會議記錄 陳菁徽批根本無專家共識：石崇良、姜至剛下台

追20％門檻怎訂的 藍質疑「藏鏡人」

石崇良稱中聯未參與20%下架標準會議 陳菁徽批：公然說謊

相關新聞

白海豚真的很近…最快明天下午2時北部海警 賈新興曝陸警關鍵點

「白海豚真的很近」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，根據氣象署今天凌晨2時的路徑預測顯示，周六上午6時它的七級暴風圈離台灣北部沿海，「真的就差一咪咪」。周六至周日，台中以南局部地區雨勢大，沿海留意強陣風。

中颱白海豚路徑離台灣更近！專家曝將吞鯨魚但非藤原效應 周末風雨最猛

白海豚颱風持續逼近，目前是中度颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，各國凌晨2時的主觀預報路徑看起來離台灣又更近了一點，暴風圈已經不僅是掠過海警發布線而已，而是邊緣逼近到近岸處。

白海豚過沖繩後路徑分歧 鄭明典：黑潮影響颱風、對流增強有前例

「黑潮會影響颱風」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出海洋熱容量分析，他表示，颱風接近沖繩時，會有一段由黑潮維持的相對高海洋熱容區。過去也的確有不少個案，西行颱風通過黑潮時，颱風的對流會有增強的現象。

純棉衣服吸汗超臭？內行籲夏天別穿2材質：細菌像吃「自助餐」

夏天高溫悶熱，不少人喜歡穿吸汗的純棉衣物，不過也常碰上流汗後異味揮之不去的困擾。一名網友發文，抱怨純棉衣服吸汗後總是「臭到想丟」。對此，有紡織業人士解釋，純棉纖維容易吸附汗水中的蛋白質，成為細菌滋生的溫床，因此比其他材質更容易產生汗臭味，也有不少人分享檸檬酸浸泡、日曬等除臭妙招。

暑假逛什麼？十大動畫IP快閃店排名出爐 掀動漫迷朝聖熱潮

暑假有哪些動畫快閃店必逛？本文直擊玩具總動員、貓貓蟲咖波等展區必搶限量周邊、夢幻沉浸式造景與限定美食。粉絲們快準備好荷包，一起展開朝聖之旅。

夏筍四劍客最佳料理方式曝 專家教你挑選把握3重點

夏天就是吃竹筍的季節，農業部表示，同樣都是竹筍，差別其實很大。市場上常見的夏筍有4種，包括綠竹筍、烏腳綠竹筍、麻竹筍、甜龍筍，不只外型不一樣，口感和最佳料理方式也都不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。