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毒油案20%下架決策...殷瑋提醒2件事：石崇良、姜至剛想扛 賴總統呢？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統昨天重批台中市長盧秀燕。圖／中央社
賴清德總統昨天重批台中市長盧秀燕。圖／中央社

衛福部食藥署昨公布中聯油脂案7月4日專家會議紀錄，揭示20%下架標準的決策過程。北市研考會主委殷瑋今天在臉書表示，「石崇良想扛，姜至剛想扛，那賴總統呢？」

「誰該扛？」殷瑋說，七月初毒油風暴擴大時，「20%以下毒油產品可以留在架上」的決策，引起群情譁然，地方抗命，中央在民意反撲之後，才收回成命。當大家問：這誰決定的？當時都說：專家學者建議的。現在，輿論怒火中燒，在國會點燃，迫於無奈而非「本於應然」，衛福部說他「主動」公佈報告。那當初到底是誰容許毒油上架？

殷瑋說，目前大家注意到的眉角：這場專家學者會議，行政院長卓榮泰口中的無良廠商中聯，現已被收押的總經理和廠長在內的三人，都全程在場。而行政院也是派了代表的，他想要提醒兩件事。關於卓榮泰與賴清德，一在會前，一在會後。

殷瑋說，第一，關於卓榮泰院長，據媒體報道導，7月14在立委邱慧洳質詢時，問到7月3日下午5點卓榮泰和石崇良姜至剛的那場會。卓說「就是因為7月3日下午5時重新討論，才有7月4日的專家會議」。卓很明確說出他的角色，沒有卓的話，恐怕沒有這場20%會議。

殷提到，當時邱慧洳接著說，專家會議那個天兵政策早就被人民笑死了。卓揆當時說，「委員，你還沒來這裡之前你也是專家，你怎麼會說專家是天兵？專家會議後，不是定了20%嗎？」當時的卓榮泰，顯然還堅持認為，專家不是天兵，而定出「20%毒油產品還可以在架上」這個結論，就是卓的論據。

殷瑋問，「卓榮泰院長，會前顯有角色，有沒有射箭畫靶？會後為之辯護，有沒有一心護航？那會中呢？行政院有沒有認為：不宜全面下架？」

第二，殷瑋也提到關於賴清德總統。他說，很多人忘記一件事。討論專家會議誰在場談了什麼，是在追查誰做出20%毒油可以在架上的決策。而這個決策，是賴清德總統公然背書的。賴總統對毒油說過話？是的，神隱一個多月，在昨天嗆聲地方之前，賴清德總統唯一關於毒油的發言，是7月6日。

殷說，當時賴總統說：「今天起針對第二層下游產品啟動預防性下架，凡使用問題油製成的調和油，或使用比例達 20% 以上的再製加工產品，都將全面下架。」20%以下毒油產品不用下架，是賴清德總統7月6日親口宣佈的。而且是7月4日決策會議之後，開始被挑戰之後。

殷瑋提到，當大家追查，說問題是專家學者，姜至剛，石崇良，許輔，卓榮泰……。那賴清德總統的角色是什麼呢？

「姜想扛，石想扛，扛得起來嗎？那賴想扛嗎？賴總統該不該為了此事，面對國人呢？」

石崇良 姜至剛 殷瑋

延伸閱讀

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