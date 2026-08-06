白海豚影響歌詩達郵輪莎倫娜那霸遊變香港之旅 旅客錯愕補償100元美金

中颱白海豚侵襲預計明天通過日本沖繩附近，「歌詩達郵輪莎倫娜」原訂5日從基隆港出發前往那霸、石垣島4天3夜行程已被迫調整郵輪行程，改為5天4夜香港5天4夜行程，行程多一天，團費維持不變，登船民眾每人補償100元美金船上消費金。但原訂昨天下午離港，至今天上午仍在基隆港，有旅客表示錯愕，不知到底何時出港。

中颱白海豚目前距離台灣約1360公里，在太平洋高壓導引下，未來2天持續向西移動，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計明天通過日本沖繩附近，之後隨著導引氣流逐漸減弱，移動速度明顯放慢。周六至下周一上午，白海豚颱風將緩慢通過東海，最接近台灣時中心距離北部約300公里左右。

受到白海豚影響，「歌詩達郵輪莎倫娜」原訂昨（5日）從基隆港出發前往那霸、石垣島4天3夜行程已調整郵輪行程，義大利商歌詩達郵輪通知旅客，很遺憾根據氣象海洋預報確認，因颱風白海豚監測重要訊息，為了確保最佳安全水準需要調整郵輸行程的必要性，目前氣象海洋的情況面臨不可抗力的挑戰，不得不進一步調整郵輪行程。

歌詩達郵輪還說，由於目前天候海象狀況變化迅速，將將續監測顯風的發展情況，並盡可能依照原訂航行計畫為旅客提供期待已久的海洋假期，若行程和路線因不可抗力以及安全因素需要進一步變動將及時通知。

歌詩達郵輪表示，非常重視所有旅客和船員的安全，對於本次不可抗力因素所帶來的任何不便深表歉意。

更改後航程為5日基隆港下午2時啟航，6日晚8時抵達香港停香港碼頭，7日晚9時啟航，8日at sea，9日上午8時返回基隆港。團費維持不變，登船貴賓每人給100元美金船上消費金，入境香港需持有台胞證、或申請港簽電子。

有旅客今天上午在郵輪社群反映，到今天上午7點多，「歌詩達郵輪莎倫娜」郵輪仍停在基隆港尚未出港，不知何時要離港。並有旅客說，原要去日本改去香港，沒有台胞證怎麼辦，簡直傻眼。

白海豚影響歌詩達郵輪莎倫娜那霸遊變香港之旅，旅客傻眼，船方致歉並提補償方案。記者游明煌／攝影