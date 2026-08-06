快訊

台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光

從杜魯門到川普 以色列遊說團對美政壇影響力面臨巨變

多瑙河大乾旱！水位下降竟讓納粹戰艦浮出來

聽新聞
0:00 / 0:00

白海豚影響歌詩達郵輪莎倫娜那霸遊變香港之旅 旅客錯愕補償100元美金

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
白海豚影響歌詩達郵輪莎倫娜那霸遊變香港之旅，旅客傻眼，船方致歉並提補償方案。記者游明煌／攝影
白海豚影響歌詩達郵輪莎倫娜那霸遊變香港之旅，旅客傻眼，船方致歉並提補償方案。記者游明煌／攝影

中颱白海豚侵襲預計明天通過日本沖繩附近，「歌詩達郵輪莎倫娜」原訂5日從基隆港出發前往那霸、石垣島4天3夜行程已被迫調整郵輪行程，改為5天4夜香港5天4夜行程，行程多一天，團費維持不變，登船民眾每人補償100元美金船上消費金。但原訂昨天下午離港，至今天上午仍在基隆港，有旅客表示錯愕，不知到底何時出港。

中颱白海豚目前距離台灣約1360公里，在太平洋高壓導引下，未來2天持續向西移動，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計明天通過日本沖繩附近，之後隨著導引氣流逐漸減弱，移動速度明顯放慢。周六至下周一上午，白海豚颱風將緩慢通過東海，最接近台灣時中心距離北部約300公里左右。

受到白海豚影響，「歌詩達郵輪莎倫娜」原訂昨（5日）從基隆港出發前往那霸、石垣島4天3夜行程已調整郵輪行程，義大利商歌詩達郵輪通知旅客，很遺憾根據氣象海洋預報確認，因颱風白海豚監測重要訊息，為了確保最佳安全水準需要調整郵輸行程的必要性，目前氣象海洋的情況面臨不可抗力的挑戰，不得不進一步調整郵輪行程。

歌詩達郵輪還說，由於目前天候海象狀況變化迅速，將將續監測顯風的發展情況，並盡可能依照原訂航行計畫為旅客提供期待已久的海洋假期，若行程和路線因不可抗力以及安全因素需要進一步變動將及時通知。

歌詩達郵輪表示，非常重視所有旅客和船員的安全，對於本次不可抗力因素所帶來的任何不便深表歉意。

更改後航程為5日基隆港下午2時啟航，6日晚8時抵達香港停香港碼頭，7日晚9時啟航，8日at sea，9日上午8時返回基隆港。團費維持不變，登船貴賓每人給100元美金船上消費金，入境香港需持有台胞證、或申請港簽電子。

有旅客今天上午在郵輪社群反映，到今天上午7點多，「歌詩達郵輪莎倫娜」郵輪仍停在基隆港尚未出港，不知何時要離港。並有旅客說，原要去日本改去香港，沒有台胞證怎麼辦，簡直傻眼。

白海豚影響歌詩達郵輪莎倫娜那霸遊變香港之旅，旅客傻眼，船方致歉並提補償方案。記者游明煌／攝影
白海豚影響歌詩達郵輪莎倫娜那霸遊變香港之旅，旅客傻眼，船方致歉並提補償方案。記者游明煌／攝影

白海豚影響歌詩達郵輪莎倫娜那霸遊變香港之旅，旅客傻眼，船方致歉並提補償方案。記者游明煌／攝影
白海豚影響歌詩達郵輪莎倫娜那霸遊變香港之旅，旅客傻眼，船方致歉並提補償方案。記者游明煌／攝影

白海豚 郵輪 海豚 香港

延伸閱讀

白海豚是低配版巴威？ 暴風圈恐擦過台灣北部近海 中部以北將風雨有感

白海豚「威力極強」！日本氣象廳：估這天靠近北台灣後北轉

受白海豚颱風影響 星宇宣布明後兩天台灣往返沖繩航班異動

白海豚影響台灣時程曝 有機會打破2紀錄 路徑還有南北調整空間

相關新聞

白海豚真的很近…最快明天下午2時北部海警 賈新興曝陸警關鍵點

「白海豚真的很近」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，根據氣象署今天凌晨2時的路徑預測顯示，周六上午6時它的七級暴風圈離台灣北部沿海，「真的就差一咪咪」。周六至周日，台中以南局部地區雨勢大，沿海留意強陣風。

中颱白海豚路徑離台灣更近！專家曝將吞鯨魚但非藤原效應 周末風雨最猛

白海豚颱風持續逼近，目前是中度颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，各國凌晨2時的主觀預報路徑看起來離台灣又更近了一點，暴風圈已經不僅是掠過海警發布線而已，而是邊緣逼近到近岸處。

白海豚過沖繩後路徑分歧 鄭明典：黑潮影響颱風、對流增強有前例

「黑潮會影響颱風」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出海洋熱容量分析，他表示，颱風接近沖繩時，會有一段由黑潮維持的相對高海洋熱容區。過去也的確有不少個案，西行颱風通過黑潮時，颱風的對流會有增強的現象。

父親節泡湯了 專家曝白海豚搖滾時段 最快明天下午海警加強防颱

「父親節泡湯了」，目前在西北太平洋至南海海域，共有3個颱風，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，鯨魚颱風和昌鴻颱風對台灣的天氣沒有影響，要留意的還是中颱白海豚。

純棉衣服吸汗超臭？內行籲夏天別穿2材質：細菌像吃「自助餐」

夏天高溫悶熱，不少人喜歡穿吸汗的純棉衣物，不過也常碰上流汗後異味揮之不去的困擾。一名網友發文，抱怨純棉衣服吸汗後總是「臭到想丟」。對此，有紡織業人士解釋，純棉纖維容易吸附汗水中的蛋白質，成為細菌滋生的溫床，因此比其他材質更容易產生汗臭味，也有不少人分享檸檬酸浸泡、日曬等除臭妙招。

暑假逛什麼？十大動畫IP快閃店排名出爐 掀動漫迷朝聖熱潮

暑假有哪些動畫快閃店必逛？本文直擊玩具總動員、貓貓蟲咖波等展區必搶限量周邊、夢幻沉浸式造景與限定美食。粉絲們快準備好荷包，一起展開朝聖之旅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。