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玩笑都聽不懂？當心大腦拉警報！新竹台大精準醫療揪極早期阿茲海默症

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院建置極早期阿茲海默症一條龍診療服務，整合類澱粉蛋白正子攝影、腦脊髓液檢測、新型免疫療法及跨專業團隊照護，提供早期診斷、治療到後續追蹤的全病程服務。圖／新竹市府提供
新竹台大分院建置極早期阿茲海默症一條龍診療服務，整合類澱粉蛋白正子攝影、腦脊髓液檢測、新型免疫療法及跨專業團隊照護，提供早期診斷、治療到後續追蹤的全病程服務。圖／新竹市府提供

別以為長輩忘東忘西只是「正常老化」，這可能是大腦發出的無聲求救！65歲陳姓女子近期不僅記憶力大不如前，連「抽象思考」也頻頻當機。過去理財一把罩的她，面對複雜帳單卻一頭霧水，甚至連親友的玩笑話都聽不懂、無法舉一反三，直到前往新竹台大分院就醫，才驚覺竟是極早期阿茲海默症，最後透過醫院一條龍診療服務，協助陳女在極早期確診並及時介入，徹底告別過去僅能依賴問卷量表「推測」病情的時代。

面對高齡社會的頭號公敵「阿茲海默症」，醫學界終於迎來具備實證基礎的反擊武器。新竹台大分院神經部醫師朱政一指出，阿茲海默症的病理變化，往往在臨床症狀浮現的前十幾年就已悄悄啟動。「記憶力退化絕不等同正常老化」，提早揪出大腦的隱形殺手才是關鍵。

朱政一指出，為了精準拆彈，新竹台大分院建置「極早期阿茲海默失智症一條龍診療服務」，運用類澱粉蛋白正子攝影（Amyloid PET）、腦脊髓液生物標記（cerebrospinal fluid amyloid／phosphorylated tau-217），並引進最新的「磷酸化tau蛋白-217血液生物標記」檢測。

大腦中異常堆積的類澱粉蛋白，宛如一把已上膛手槍的「板機」，會無情扣下神經細胞死亡的連鎖反應。而最新導入的「抗類澱粉蛋白免疫療法（Anti-amyloid therapy）」，任務正是精準拆除這根板機。

朱政一提醒，民眾建立正確的治療期待，新藥雖無法「治癒」疾病或恢復已流失的記憶，卻能為大腦退化踩下煞車，有效延緩27%至35%的認知衰退速度，為病人爭取更多與家人互動的珍貴時光。

但前衛武器也伴隨風險，新藥約有13%至24%的機率會引發腦部微出血或水腫等副作用，稱為「類澱粉蛋白相關影像異常」（Amyloid-Related Imaging Abnormalities，ARIA）。

為此，新竹台大分院特別設立可自行掛號的「失智整合門診」，以及由醫師轉介的「失智好食吞嚥訓練整合門診」，集結神經部、精神醫學部、老年醫學部、復健部、護理部、失智共照中心，以及臨床藥師與各類治療師。從精準診斷、心理測驗到嚴密監控用藥安全，提供一條龍的全方位守護。

新竹台大分院提醒，若懷疑自己或家人的記憶、思考或日常功能出現變化，建議及早至神經部、精神醫學部或老年醫學部就醫，由專業醫療團隊進行評估，並依個別情況提供適切的治療與照護。

新竹台大分院神經部醫師朱政一提醒，若自己或家人的記憶、思考或日常生活功能出現變化，應及早就醫，由專業團隊提供完整評估、診斷及照護，陪伴病人與家屬共同面對失智症。圖／新竹市府提供
新竹台大分院神經部醫師朱政一提醒，若自己或家人的記憶、思考或日常生活功能出現變化，應及早就醫，由專業團隊提供完整評估、診斷及照護，陪伴病人與家屬共同面對失智症。圖／新竹市府提供

阿茲海默症 大腦 台大

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