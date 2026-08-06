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白海豚過沖繩後路徑分歧 鄭明典：黑潮影響颱風、對流增強有前例

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
此為海洋熱容量分析。西行颱風通過黑潮時，颱風的對流會有增強的現象。這次白海豚颱風的路徑預報，在通過沖繩之後開始出現明顯分歧。圖／取自鄭明典臉書
此為海洋熱容量分析。西行颱風通過黑潮時，颱風的對流會有增強的現象。這次白海豚颱風的路徑預報，在通過沖繩之後開始出現明顯分歧。圖／取自鄭明典臉書

黑潮會影響颱風」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出海洋熱容量分析，他表示，颱風接近沖繩時，會有一段由黑潮維持的相對高海洋熱容區。過去也的確有不少個案，西行颱風通過黑潮時，颱風的對流會有增強的現象。

這次白海豚颱風的路徑預報，在通過沖繩之後開始出現明顯分歧。鄭明典說，表示過了沖繩之後，颱風的導引氣流可能有垂直向的差異，導致模式中不同結構的颱風對導引氣流的反應出現差異。垂直向導引氣流不同，其實反映的不只颱風移動方向，基本上也不利颱風強度的維持。

鄭明典表示，颱風如果會轉向，轉向前，颱風移動速度通常會減弱。所以移動速度的變化，可能是結果，而不是關鍵原因。過去也有不少例子，當模式颱風路徑出現分歧時，實際情況是颱風出現高低層分離現象，或者是部分颱風的強雨帶和本體分離。不能說哪個趨勢全對，哪個全錯，分期本身也可能是種預報訊號。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 鄭明典 黑潮

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