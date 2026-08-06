太噁心！老鼠爬上河粉店餐檯偷吃畫面瘋傳 顧客崩潰：吃過2次

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上分享了三段令人震驚的影片，並發文抱怨中和一家越南河粉店食安問題嚴重。原PO在貼文中激動地表示：「這實在是太扯，下午經過這間越南河粉，這畫面真的太讓我震撼！」，他認為餐飲業應該嚴格把關食品安全，但這家河粉店卻似乎完全忽視了這一點，而且自己還吃過2次，讓他覺得「真的太噁了！」

從影片中可以清楚看到，有一隻老鼠正在這家越南河粉攤的餐檯上自由活動並「大快朵頤」。此恐怖場景讓人不禁毛骨悚然，甚至可以感受到原PO的內心震撼。

影片曝光，立刻在網路上引起熱烈討論。許多網友紛紛留言表達對該店的不滿與擔憂。不少人直言：「太可怕了」、「噁心想吐」，甚至有人指出：「從水溝跑上來的，基本上路邊攤都有這種風險」、「店面裡沒人顧就上去了」、「人不在，東西的蓋子至少要蓋上阿」。

更有網友分享自身經驗，稱「我曾經看了2間都是老鼠光明正大的在吃檯上的東西，很可怕」。面對如此嚴重的食安問題，有網友呼籲：「要去投訴，救大家，拜託」、「拍到這狀況，罰重了」、「要通報衛生局稽查」。