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不必反覆掏護照！松山機場可「刷臉」報到託運 網敲碗：桃機更需要

聯合新聞網／ 綜合報導
台北松山機場導入臉部辨識通關服務，旅客出境可透過「刷臉」一次完成報到、行李託運等流程，提升通關效率。圖擷自交通部臉書粉專影片
台北松山機場導入臉部辨識通關服務，旅客出境可透過「刷臉」一次完成報到、行李託運等流程，提升通關效率。圖擷自交通部臉書粉專影片

交通部近日宣傳台北松山機場導入臉部辨識通關服務，主打旅客出境可透過「刷臉」一次完成報到、行李託運、過安檢等流程，減少反覆出示護照，提升通關效率。貼文曝光後，不少網友肯定科技便民，也有大量留言關注何時將刷臉通關服務擴及桃園、高雄等國際機場，並對個資安全、護照查驗及實際使用情形提出疑問。

交通部在臉書發文，松山機場已提供臉部辨識通關服務，希望讓民眾「出國告別慌亂」，透過臉部辨識完成相關流程，減少反覆翻找護照及登機證，讓出境過程更加順暢。

消息一出，不少網友給予正面評價，留言表示「很棒！」、「科技就是要用在這種地方」、「已經使用，很方便快速」、「總算有實質性的改變，希望未來桃機也能跟進」，也有人認為政府推動智慧旅運值得鼓勵。

還有許多民眾指出，目前松山機場的國際航線有限，相較之下，出入境量最大的桃園國際機場更需要導入相關系統，「只有松山機場？根本沒有去那邊搭過一次」、「桃園機場比較需要」、「希望快點擴及所有機場」、「高雄國際機場什麼時候跟進？」

也有部分旅客指出實際體驗並不如宣傳影片中順利，「7月30日實測，我和同行友人建檔都失敗，前面的人也是」、「上個月才從松山出國，實在有夠難用，連航空公司人員幫忙操作都弄錯，只能重新選過」。

針對臉部辨識技術，也有民眾擔憂個人資料安全，「如果系統被攻陷，大家個資連長相全流出了」，也有人質疑，「以前不是批評人臉辨識涉及個資，現在怎麼也開始使用？」

另外，也有不少人提醒，即使導入刷臉服務，護照仍不能離身。有人笑稱，「會不會到達目的地後才發現護照還在台灣」、「如果一路刷臉，上飛機都沒再拿護照，到了國外才發現護照掉了怎麼辦？」。還有人指出，「移民署證照查驗流程仍然必須持護照才能通關」、「旅平險理賠還是需要護照出入境紀錄」。

除了通關系統本身，也有旅客反映松山機場其他服務仍有改善空間，例如電信SIM卡、eSIM及網卡櫃檯目前仍須現場排隊，無法事先網路預約，「以前還可以預約，現在反而只能臨櫃，真的不方便」，希望相關服務也能同步升級。

另有留言將台灣與其他國家比較，指出中國大陸、日本、西班牙及美國等地早已廣泛導入臉部辨識或智慧通關系統，認為台灣雖然起步較晚，但朝數位化發展仍值得肯定。

臉部辨識 松山機場 護照 交通部

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