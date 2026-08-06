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白海豚真的很近…最快明天下午2時北部海警 賈新興曝陸警關鍵點
「白海豚真的很近」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，根據氣象署今天凌晨2時的路徑預測顯示，周六上午6時它的七級暴風圈離台灣北部沿海，「真的就差一咪咪」。周六至周日，台中以南局部地區雨勢大，沿海留意強陣風。
至於是否發布海上陸上颱風警報，「北部海警倒數」，他說，根據氣象署最新的白海豚颱風路徑潛勢預報，不排除明天下午2時發布北部海域海上颱風警報。是否發布陸警，觀察明天的最新預報資訊，關鍵點在於白海豚是否仍維持偏西走的角度。
「高溫悶熱剩今天」，賈新興表示，明天至周日，花東留意焚風。周六至周日，有受白海豚颱風外圍環流影響的機率。明天，苗栗以北有局部短暫雨，台中以南亦有零星短暫雨，午後各地山區及屏東有零星短暫雨。
風力部分，他說，新竹以北至東北角沿海及恆春半島一帶，留意平均風力4至6級，陣風可達7至8級。周六至周日，有受白海豚颱風外圍環流影響的機率，北部沿海及宜蘭有平均風力6至8級，陣風可達9至11級。西半部沿海、恆春半島及東南部沿海，有平均風力5至6級，陣風7至10級。
他說，下周一起至下周五，有受偏強西南風影響的機率，嘉義以南易有長時降雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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