中颱白海豚路徑離台灣更近！專家曝將吞鯨魚但非藤原效應 周末風雨最猛

白海豚颱風持續逼近，目前是中度颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，各國凌晨2時的主觀預報路徑看起來離台灣又更近了一點，暴風圈已經不僅是掠過海警發布線而已，而是邊緣逼近到近岸處。

他說，從FNV3的系集預報及EC-IFS的物理模式預報，預測颱風過了琉球那霸之後，有稍微往西南西的趨勢，走了一段路之後，又慢慢回到西至西北西的路徑，最後在浙江南部沿岸登陸。

這種路徑上的微幅擺動，吳聖宇表示，除了可能來自颱風本身的結構問題之外，也可能是因為在接近、經過琉球繼續往浙江靠近的過程中，陸續納入了包括穿越呂宋島減弱後的鯨魚颱風以及另一個南海低壓，形成一個季風環流圈的演變所造成。

是否為藤原效應？他說，並不是，而是颱風被更大尺度的季風環流圈帶動所產生的路徑擺動現象，颱風中心會往哪個方向擺動跟季風環流圈的中心在哪裡有關。這次的型態比較像是藉由低緯度強勢的西風爆發，導致季風槽加深，並且在其中分別產生至少兩個季風環流圈的型態。

吳聖宇表示，白海豚這邊是一個季風環流圈，東邊昌鴻颱風以及後續可能再出現的其他擾動則是另一個季風環流圈，兩邊應該會各自運作，後續的預報也可以看出兩邊其實互不干擾。

白海豚進入大陸後，會維持西邊的季風環流圈一陣子，直到整個環流減弱。吳聖宇表示，東邊昌鴻那邊的季風環流圈則是會逐漸往西往北調整，慢慢趨向日本附近或以南海域，未來昌鴻被往北拋出後，還會有其他擾動發展繼續維持季風環流圈的存在直到大環境改變，整個季風環流圈減弱才會停止。應該會維持到8月中旬去了，也將是後續颱風發生的主要源地。

吳聖宇說，有趣的是，在這整個過程中北邊的副高壓其實並沒有什麼角色，尤其是西風槽東移加深，高壓斷裂、東退之後，雖然看似有個跟槽後脊疊加的高壓從蒙古往華北、東北逐漸東移出來，不過颱風的運動似乎已經跟這個高壓沒什麼關係，而是在季風槽大低壓帶內季風環流圈環流在主導的情況。

天氣的部分，他表示，今天台灣在颱風外圍的偏北風環境中，颱風尚遠，但是整個大低壓環境從前兩天就已經改變台灣附近的風向，中南部的午後熱對流發展變得旺盛一些，甚至配合海陸風環流產生一些午夜的對流雨。今天白天期間應該也還是如此，北台灣預報上有些零星局部降雨，主要是中南部的午後熱對流仍然會比較旺盛，留意局部大雷雨出現的機會。

他說，今晚到明天清晨偏北風水氣仍會繼續進來，西半部到東北部一帶持續有局部短暫陣雨機會，花東地區位於相對背風面，降雨機會較低。

明天白天隨著颱風來到琉球附近，颱風本身的外圍環流逐漸靠近，水氣有增多趨勢，吳聖宇表示，白天期間在西半部、東北部持續有短暫陣雨，山區降雨可能慢慢開始累積，明晚以後降雨會有比較明顯增加的情況。受到地形的攔截阻擋，中北部山區的雨量累積會比較顯著，西半部的降雨也會多於東半部。各地沿海的風力也會從明天開始有比較明顯的增大趨勢，陸續會有比較強的陣風發生。

周末仍是颱風最靠近的時間點，他說，隨著颱風環流的移動，大環境風向會由西北轉西，再轉西南風，各地預報都有雨，中北部山區有豪雨或以上等級的累積雨量機會，颱風愈靠近、雨量累積會愈大，南部山區在逐漸轉西南風之後，大約周日下半天之後，也可能有局部大雨或豪雨機會。

吳聖宇表示，平地部分在西半部到東北部有局部大雨甚至單點豪雨，愈往中北部、感受到降雨仍會愈明顯。花東地區這次應該都會落在背風面，整體降雨相對少很多。下周一颱風逐漸離開，但是西南風環境持續，中部以南容易降雨，南部山區仍要留意大雨或豪雨出現的可能性。

風力的部分，吳聖宇表示，在西北風到偏西風的階段，主要是在台中以北到東北角沿岸，以及恆春半島至東南部沿海一帶比較有強陣風機會。自周日下半天逐漸轉西南風之後，中彰以南到南部沿岸的風力也會增強，後續一直到下周一可能都有較強的西南至偏南風陣風出現機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。