純棉衣服吸汗超臭？內行籲夏天別穿2材質：細菌像吃「自助餐」

夏天高溫悶熱，不少人喜歡穿吸汗的純棉衣物，不過也常碰上流汗後異味揮之不去的困擾。一名網友發文，抱怨純棉衣服吸汗後總是「臭到想丟」。對此，有紡織業人士解釋，純棉纖維容易吸附汗水中的蛋白質，成為細菌滋生的溫床，因此比其他材質更容易產生汗臭味，也有不少人分享檸檬酸浸泡、日曬等除臭妙招。

一名網友在Threads發文，很好奇為何純棉材質的衣服吸汗之後總是那麼臭，每次聞到如此刺鼻的味道都讓他想把衣服直接丟掉，加上他是做長照居服的工作，非常忙碌，每次洗衣服都被臭到快「暈倒」，令他十分困擾。

此文一出，有一位做紡織工程的網友出面回應，衣服之所以有汗味是因為人的汗水中有蛋白質與水分，人體上的細菌會吃汗水中的蛋白質，吃完後會分解成酸味，因此才會產生所謂的汗臭味。

該網友建議，台灣的夏天不要穿棉或純聚酯材質的衣物，因為棉的纖維會吸汗，而汗水卡在纖維中不好清洗，細菌就會像吃「自助餐」一樣瘋狂吃汗水中的蛋白質；至於聚酯纖維是因為它親油性，很容易吸取汗水中的油脂。如果不想要衣服沾有汗臭味，建議購買聚酯、尼龍加上抗菌功能的衣物。

還有網友分享去除棉衣汗臭味的技巧，只要買一包60元的檸檬酸，在發臭的衣服中加入檸檬酸與40度的溫水，浸泡1到2小時，並用手搓洗，最後再把衣物拿去洗衣機洗一次，就能夠得到完全沒有汗臭味的衣服，既實用又方便。

還有網友指出，把衣服拿去曬太陽能去除臭味，用什麼牌子的洗衣精都沒關係。他透露自己目前住在只能在室內曬衣服的國外，即便用非常香的洗衣精洗衣服，加上除濕機還是很臭，但某天把剛洗完的衣服拿去陽台上曬20分鐘後，臭味就神奇的消失了，很推薦有類似困擾的人嘗試。

根據日媒報導，清潔專家山口佳奈指出，衣服洗完後仍有臭味的根本原因是「雜菌大量繁殖」，除了曬衣時應避免掛在窗邊或窗簾旁，與每件衣物之間應保持「一個拳頭寬」的距離外，她還建議若要室外曬衣，建議選擇接近中午到下午、濕度稍微下降的時段。