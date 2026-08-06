暑假逛什麼？十大動畫IP快閃店排名出爐 掀動漫迷朝聖熱潮

今年暑假，全台動畫IP快閃店接力登場，各大人氣作品紛紛打造沉浸式體驗，掀起動漫迷朝聖熱潮。像是2026誠品動漫祭串聯全台20家主題IP店，集結《葬送的芙莉蓮》、《我的英雄學院》等人氣作品，推出限定角色卡、經典場景光盒與跨店活動；萬代南夢宮也推出大型亞洲巡迴企劃，集結20多個IP、10大主題展區，從拍照打卡、互動體驗到收藏一次滿足。此外，《藍色監獄》、《劇場版鏈鋸人蕾潔篇》等熱門動畫IP也陸續推出快閃店，持續推升全台動漫話題熱度。

究竟哪些動畫IP快閃店最受粉絲關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近期網路聲量最高的十大動畫IP快閃店，帶你一次掌握今年暑假最夯朝聖清單，準備好荷包一起出發！

No.10 蒙奇奇／Monchhichi

Monchhichi POP-UP SHOP

時間：即日起至8月30日，週一～週四12:00至19:00、週五～週日11:00至19:00

地點：台北中山羊空間

日本經典IP Monchhichi首度在台灣推出官方快閃店，憑藉限定周邊與話題聯名合作，在社群掀起討論熱度，成功擠進本次動畫IP快閃店排行榜第10名。

開幕當天特別邀請啦啦隊女神峮峮穿上專屬球衣擔任一日店長。「77」不僅呼應Monchhichi的發音，也正好是峮峮的應援背號，讓這次聯名合作更添話題。

現場集結逾80款周邊商品，包含日本同步上市的絨毛軟膠盲盒，其中最受矚目的莫過於台灣限定「77號棒球娃娃」。玩偶穿上藍白條紋Taiwan球衣，搭配招牌吸吮拇指造型，將台灣棒球元素融入經典角色設計，網友也直呼「台灣限定棒球玩偶搭配球衣超可愛」。

活動採整理券制入場，7月31日至8月23日須事先透過官方LINE申請，每人每日限領一張；8月24日至30日開放自由入場。此外，8月1日、2日、15日與16日也安排蒙奇奇見面會，讓粉絲能近距離互動合影。

No.9 玩具總動員

TOY STORY｜PEACEMINUSONE：THE FIRST FAN 臺北站

時間：即日起至8月30日，時間依百貨營業時間為主

地點：新光三越台北信義新天地A9 5F

這是迪士尼首度攜手G-DRAGON主理品牌PEACEMINUSONE推出聯名快閃店，將《玩具總動員》中的胡迪、巴斯光年、三眼怪等經典角色，融入品牌代表性的小雛菊元素。G-DRAGON也親自參與整體設計，並以「THE FIRST FAN」為核心概念，象徵《玩具總動員》的角色，是一路陪伴他追逐夢想的最初支持者。

展區以黑白、黃色及小雛菊元素打造沉浸式空間，設有三眼怪鏡面展區、大型藝術打卡牆、留言區及限定拍貼機，粉絲還能近距離欣賞胡迪、巴斯光年等大型公仔，感受不同於以往的聯名展覽氛圍。

商品則延續韓國聖水洞快閃店的人氣聯名系列，並推出台北站限定印有「TAIPEI」字樣的T恤與托特包，另有公仔盲盒、角色吊飾、帽款、絲巾及生活小物等豐富周邊，吸引不少收藏迷朝聖。已有網友分享「看到商品實體真的有夠美」、「可以全額折抵消費這點很可以」。活動採預約購票制，想進場朝聖，記得提前安排日期與時段。

No.8 貓貓蟲咖波

《網路溫度計DailyView》

2026貓貓蟲咖波｜咖波小浪漫快閃店臺北站

時間：即日起至9月13日，11:00至19:00（18:30停止入場）

地點：華山1914文化創意產業園區中2館 1F

作為榜單中唯一的台灣原創IP，貓貓蟲咖波這次將快閃店打造成繽紛花園。現場以大型花卉、草地與木箱營造童趣氛圍，花朵造型的咖波化身等身公仔，抱著紅花迎接粉絲，周圍還有多位角色驚喜現身，處處都是拍照打卡亮點。

周邊商品同步推出花花好運盆栽公仔、花花系列絨毛吊飾盲抽、25公分坐姿娃娃，以及花朵造型抱枕、托特包、毛巾繡吊卡套等實用小物；現場更攜手「罐頭豬LuLu」推出聯名購物袋、吊飾等限定商品，讓兩大台灣原創角色同框登場。粉絲也紛紛分享「這次充滿各種花花好可愛，整個被療癒到」、「去了口袋又一個洞了」。

No.7 哆啦A夢

《網路溫度計DailyView》

100%哆啦A夢櫻花節in台北

時間：即日起至10月11日，10:00至18:00

地點：松山文創園區北向製菸工廠一樓東側

夏天也能賞櫻花？哆啦A夢用秘密道具把不可能變成可能！延續去年特展的人氣，這次快閃店在松山文創園區打造全新粉色世界，從夢幻櫻花小屋、戶外大型櫻花樹，到櫻花版哆啦A夢等身公仔，處處都是拍照打卡熱點；來自不同篇章的經典角色也齊聚現場，陪伴粉絲一起走進櫻花世界。

周邊商品也全面換上粉嫩新裝，除了櫻花版哆啦A夢外，還推出飯糰、廚師等9種造型絨毛娃娃，讓熟悉角色展現不同以往的全新魅力。脆友也紛紛留言，「牆上也有好多不同の哆啦A夢，根本拍到停不下來」、「誰想得到粉色的哆啦A夢可以這麼可愛！救命心臟爆擊」。

No.6 JOJO的奇妙冒險

《網路溫度計DailyView》

JoJo的奇妙冒險星塵遠征軍快閃店

時間：即日起至8月11日，時間依百貨營業時間為主

地點：新光三越台北南西店一館9F

這次以《星塵遠征軍》為主題，一進場便能看到空條承太郎、白金之星與夥伴們一字排開迎接粉絲；另一側則由DIO率領部下坐鎮，正反兩派隔空對峙，重現動畫中的經典對決。現場還原多個名場面，不只能與角色及替身合影，還能走進「GOOD！賭局開始」場景，坐上賭徒達比的賭桌，親身感受《JOJO的奇妙冒險》的熱血氛圍。

周邊商品集結承太郎與白金之星LED桌燈、伊奇Q版抱枕、角色造型馬克杯、承太郎帽子零錢包，以及多款盲抽立牌、徽章與人物卡；現場另設有不同篇章主題抽卡機，讓粉絲從拍照、互動到收藏，一次沉浸在JOJO的奇妙世界。網友也紛紛表示「新台幣下架起來」、「星塵遠征軍 vs. DIO場景，一定要朝聖的」、「波波玻璃杯真的很荒謬」。

No.5 小熊維尼

《網路溫度計DailyView》

《小熊維尼－友你相繪》100週年限定快閃店

時間：即日起至10月11日，10:00至18:00

地點：松山文創園區北向製菸工廠西側

跨越百年的溫暖陪伴，這次以全新面貌登場。為慶祝小熊維尼誕生100週年，松山文創園區推出限定快閃展，不僅復刻經典繪本手稿與百畝森林場景，更邀請黃阿瑪的後宮生活、咻咻熊、KINGJUN及多位日本插畫家，以不同創作風格重新詮釋維尼與夥伴們的故事。

除了欣賞展區作品，粉絲還能組裝專屬粒粒公仔、DIY明信片繪本與吊飾，並體驗拍貼機、巨型繪本燈箱抽獎等互動內容；超過300款商品則涵蓋經典繪本系列與插畫家聯名周邊，從看展、手作到收藏一次滿足。粉絲也分享「快閃店買的香氛絨毛娃娃好可愛」、「徽章立牌場景組，這個設計好讚」、「這次快閃店圍繞繪本風格實在太可愛」。

No.4 家庭教師

木棉花國際提供

家庭教師動畫20周年快閃店｜高雄站

時間：即日起至8月23日，時間依百貨營業時間為主

地點：夢時代購物中心8F時代會館

家庭教師動畫20周年快閃店｜台北站

時間：2026年9月12日～10月12日，時間依百貨營業時間為主

地點：三創生活園區十二立方

「指環上銘刻著我們的光陰」、「沒人會嘲笑竭盡全力的人」等經典台詞一出，立刻喚醒八、九年級生的青春回憶。作品自2004年開始連載漫畫，並於2006年推出電視動畫，故事圍繞性格懦弱的澤田綱吉，在家庭教師里包恩的訓練下，與夥伴迎戰強敵、逐漸成長。從死氣之炎、彭哥列指環到守護者之間的羈絆，至今仍是粉絲難忘的熱血記憶。

迎接動畫20週年，高雄夢時代也推出期間限定快閃店。現場設有角色及各篇章主題牆、作品介紹，其中最吸睛的亮點之一，就是主角群換上白色西裝亮相的鏡面場景，帥氣程度引發粉絲朝聖。

周邊則集結大空戒、角色立牌、壓克力御守等品項，限定大扭蛋還能抽到彭哥列戒指收藏組、風紀臂章等獎項，網友也感嘆「唉感覺自己被10年火箭筒連續轟擊兩次，一轉眼就這麼多年了」、「已經20週年了嗎？回憶啊」。另外，台北站也宣布將在9月與粉絲見面，喜歡的人千萬別錯過。

No.3 排球少年

《網路溫度計DailyView》

排球少年！全國遠征系列

時間：即日起至10月11日，平日11:00至19:00；假日11:00至19:30

地點：臺中驛鐵道文化園區H09進站口藝廊

完成日本全國巡迴後，《排球少年》「全國遠征系列」首次海外展選在臺中驛登場。現場集結雨天系列等身立牌、各校應援橫幅與旗幟，烏野、音駒、稻荷崎等熟悉隊伍一次到齊；多個動畫名場面也在展區重現，彷彿帶領粉絲重新回到賽場。除了能近距離與角色合影、挑選限定周邊，也能再次感受比賽中的熱血與悸動。

除了台中展區，誠品動漫祭也加入應援行列。誠品R79地下書街以巨型光盒重現《排球少年》經典賽事場景，熟悉的扣球與攔網畫面躍然眼前，讓不少排迷感動留言「看到這些經典場面感覺心裡都有聽到聲音」、「真的好喜歡漫畫牆」、「瘋掉！帥死了啊啊啊」；高雄大遠百店則以大型彩色角色牆集結各校選手與代表詞，成為另一處必拍打卡亮點。

No.2 史努比／PEANUTS

《網路溫度計DailyView》

PEANUTS夏日海灘祭

日期：即日起至9月14日，10:30至19:00

地點：華山1914文化創意產業園區中4A館紅酒作業場

水湳轉運中心史努比限定快閃活動

時間：即日起至8月15日

地點：水湳轉運中心

週末限定快閃店＆市集：8月1日、8月2日、8月8日、8月9日（12:30至21:00）

走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴｜高雄站

時間：即日起至9月28日，11:00至22:00

地點：新光三越高雄左營店本館10F國際活動展演中心大廳

2026年夏天，史努比一口氣化身海灘遊客、交通旅伴藝術導覽員等不同身分，接連在北中南推出限定快閃活動，三地展區各自展現不同風格。

華山1914文化創意產業園區直接打造海灘度假場景，260公分高的泳裝歐拉夫、2公尺高的史努比泳圈成為必拍焦點。現場除了能體驗拍貼、燙布貼DIY，還推出現烤雞蛋糕搭配海鹽牛奶霜淇淋等限定美食，其中「史努比＆歐拉夫消波塊玩偶」更意外引發討論，粉絲笑稱「史努比你很猛哦，敢開這種玩笑」、「消波塊史努比也太接地氣了吧」。

台中水湳轉運中心則讓史努比家族化身交通旅伴，廣場上4座高達6公尺的巨型氣膜成為醒目地標，夜晚點燈後更呈現不同氛圍，前兩週假日另設快閃商店與室內市集。高雄左營則走藝術路線，以韓國藝術家崔雅喜作品《Pop Parade普普遊行》作為主題視覺，現場同步展出金載容以甜甜圈為靈感打造的藝術創作，並推出藝術家聯名娃娃與生活用品。

No.1 吉伊卡哇

羚邦Medialink Taiwan提供

劇場版吉伊卡哇主題快閃店

時間：即日起至8月31日，​13:00至20:00

地點：台北京站5F威秀影城​

劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密｜華山快閃店

時間：即日起至8月30日，11:00至21:00

地點：華山1914文創園區 藝術西街

Chiikawa Baby POP UP SHOP｜高雄快閃店

時間：即日起至9月6日，10:00至19:00

地點：高雄駁二藝術特區P2倉庫

穩坐本次排行榜聲量冠軍的吉伊卡哇，今年夏天展開南北雙線快閃攻勢！北部聚焦新上映的《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》，華山與京站同步推出主題快閃店，主角群換上草裙造型展現海島風情，現場更販售賽蓮、島二郎與草裙系列玩偶等限定周邊，吸引吉友興奮留言「草裙系列未免太可愛了吧」。

南部則由高雄駁二接力推出「Chiikawa Baby」主題店，吉伊卡哇、小八貓與兔兔化身嬰兒造型亮相，現場打造立體公仔與爬爬造型牆，並推出星星包被兔兔玩偶吊飾、包屁衣造型等Baby系列周邊。豐富商品讓吉友忍不住直呼「商品多到不行，荷包撐不住了」、「寶寶烏薩奇還流口水！超可愛」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2026年8月2日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

榜首不是炭治郎？《鬼滅之刃》人氣角色TOP 10！純愛戰士「猗窩座」你哭了嗎？

高速婆婆、小桃、厄卡倫...《膽大黨》入坑必知十大人氣角色！獵奇宇宙最強怪咖集合

【雷】綠谷出久、歐爾麥特、轟焦凍...我的英雄學院人氣角色Top 10 一起超越顛峰吧

劇場版《垃圾場的決戰》上映 《排球少年！！》十大超人氣角色背後感動故事

《進擊的巨人》Logo產生器！把平凡文字變得氣勢磅磚 粉絲必備實用工具