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白海豚是低配版巴威？ 暴風圈恐擦過台灣北部近海 中部以北將風雨有感

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中颱白海豚目前距離台灣約1360公里，在太平洋高壓導引下，未來2天持續向西移動，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計明天通過日本沖繩附近，之後隨著導引氣流逐漸減弱，移動速度明顯放慢。周六至下周一上午，白海豚颱風將緩慢通過東海，最接近台灣時中心距離北部約300公里左右。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合各國官方預報及系集模式，目前仍以持續西行、登陸中國浙江一帶的機率最高。不過，後期移動速度緩慢，路徑仍可能出現調整，需持續觀察太平洋高壓的強弱及位置變化。󠀠

󠀠強度方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚通過日本沖繩後，隨著大氣及海洋環境逐漸轉差，強度將逐步減弱。󠀠

不過，即使後期減弱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚仍是一個環流龐大、強風範圍廣泛的颱風。預估暴風圈可能擦過台灣北部近海，中部以北仍會感受到風雨，西部沿海也容易出現強陣風。

󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風通過期間，山區及海邊活動應盡量避免，若後續路徑更加靠近台灣，風雨程度也會更加明顯，感受上或許是稍微低配版的巴威

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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