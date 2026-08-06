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3颱共存無共舞…「白海豚」明襲沖繩 周末外圍環流對台影響曝

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白海豚影響台灣時程曝 有機會打破2紀錄 路徑還有南北調整空間

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風白海豚路徑方面，預測將從中國大陸的台州至溫州一帶登陸最高，雖然看似趨於一致，但從中央氣象署的路徑誤差圈十分廣大，表示路徑還有南北調整的空間。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
中度颱風白海豚路徑方面，預測將從中國大陸的台州至溫州一帶登陸最高，雖然看似趨於一致，但從中央氣象署的路徑誤差圈十分廣大，表示路徑還有南北調整的空間。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

中度颱風白海豚持續逼近，根據中央氣象署資料，白海豚颱風今天凌晨2時的中心位置在台北東方1360公里之處，以每小時20公里速度，向西進行。氣象署今晨發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島易有長浪發生的機率，目前台東（成功、蘭嶼）及、屏東（鵝鑾鼻）已觀測到1.5至4公尺左右的浪高。

白海豚颱風三度抵抗乾空氣，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，中颱白海豚是個暴風圈廣闊的颱風。4天來受到北方副高強大的下沉氣流壓制之下，帶來一波波乾空氣，其中有3波一度要侵襲到風眼的乾空氣，白海豚的內眼牆都即時爆出較猛烈的對流，將乾空氣阻隔在外，因此至今結構才沒有受到過於嚴重的破壞。

目前白海豚颱風正經歷第4波乾空氣之中，「觀氣象看天氣」表示，從雲圖可以看出它對流十分薄弱，且風眼再度受到乾空氣侵擾。此次是否也能成功扛過？將關係到明、後幾天乾空氣減弱、環境水氣增加，它重整速度的快慢。颱風的強度及暴風圈的大小，也會關係到它將受到不同高度層的導引氣流，影響後續對它的預報路徑。

而路徑方面，各國目前趨於一致，「觀氣象看天氣」表示，預測從中國大陸的台州至溫州一帶登陸最高，雖然看似趨於一致，但從中央氣象署的路徑誤差圈仍達410公里、十分廣大，可以知道目前的預測不確定還是很大，表示路徑還有南北調整的空間。

以氣象署昨晚更新的路徑，「觀氣象看天氣」表示，預期暴風圈周六傍晚逐漸進入到台灣北部海域，並有觸碰到連江縣的可能，期間移動緩慢，加上海水的熱含量嚴重不足的情況下，預期它的強度及暴風圈也會逐漸的減弱及縮小，隨後由台州附近登陸。

「觀氣象看天氣」表示，若是北轉角度小一點，再採取如CWA-TWRF區域模式（3km）、Google Deepmind-FNV3偏西路徑，也不排除台灣中部以北與連江的風雨會更為明顯。類似2002年辛樂克颱風，周末有安排活動的民眾，務必留意颱風動態。

影響時序：

今天至周日，日本琉球群島受暴風圈影響風雨明顯、海象惡劣；颱風外圍雲系接近，台灣北部、西半部開始有零星雨勢發生，並隨著颱風接近增加。東北部及東部有焚風。

周六至下周一，暴風圈逐漸進入台灣北部海域，北部及東部海面海象惡劣，颱風外圍環流影響，中部以北山區有豪雨發生機率，東北部、北部、中部有大雨發生機率，其他各地也有零星陣雨發生可能；東部有焚風。

下周二起西南風增強，中南部有機會出現局部短暫陣雨或雷雨。

各地風雨狀況，仍須視颱風實際路徑變化來調整。

至於位在菲律賓西側海域的今年第14號颱風鯨魚，「觀氣象看天氣」表示，受季風槽內環境駛流場導引，預計很快就會向東移動，登陸菲律賓，後續併入白海豚環流之中。另外，今年第15號颱風昌鴻，未來會持續朝北移動，後續路徑還有變數。

「觀氣象看天氣」表示，根據中央氣象署颱風資料庫數據顯示，若發布海上颱風警報，將會打破1983年艾倫颱風紀錄，成為距離台灣最東生成發布颱風警報的颱風。若暴風圈觸陸，則會打破1969年艾爾希颱風，生成位置最東邊、暴風圈又觸陸的颱風（艾爾希當時有登陸宜花之間）。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚 海豚 恆春

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