父親節泡湯了 專家曝白海豚搖滾時段 最快明天下午海警加強防颱

「父親節泡湯了」，目前在西北太平洋至南海海域，共有3個颱風，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，鯨魚颱風和昌鴻颱風對台灣的天氣沒有影響，要留意的還是中颱白海豚。

他說，根據Google AI（FNV3）系集數值預報顯示，未來白海豚颱風的運動軌跡將循著環境駛流場的導引，修正回向西北西方向前進，直接掠過台灣北部海面，接著進入中國浙江一帶的機會最高。

如果白海豚的移動速度、移動方向及強度結構不變，林得恩說，預計發布海上颱風警報的機率在85%以上，將會針對台灣北部海域及東北部海域，發布時間會在明天下午；預計下周一的下半天，脫離海上颱風警報的警戒範圍。

周六就是父親節，他表示，周六至下周一將是颱風中心最靠近台灣的時刻，強度將由原先的中度颱風，降為輕度颱風；7級暴風圈半徑也從原先的320公里，降為280公里。

至於降雨的預測，林得恩說，全台都有降雨的機會，周六及周日更是搖滾時段。自明天至周日，降雨熱區會以迎風面的中部以北及東北部地區為主，特別在山區，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。自周六至下周三，當颱風逐漸遠離之際，所引進的西南風，水氣明顯增加，降雨熱區則會以迎風面的高屏山區為主，降雨強度介於大雨至豪雨等級之間，加強注意防颱整備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。