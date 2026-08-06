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3颱共存無共舞…「白海豚」明襲沖繩 周末外圍環流對台影響曝

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父親節泡湯了 專家曝白海豚搖滾時段 最快明天下午海警加強防颱

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

父親節泡湯了」，目前在西北太平洋至南海海域，共有3個颱風，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，鯨魚颱風和昌鴻颱風對台灣的天氣沒有影響，要留意的還是中颱白海豚

他說，根據Google AI（FNV3）系集數值預報顯示，未來白海豚颱風的運動軌跡將循著環境駛流場的導引，修正回向西北西方向前進，直接掠過台灣北部海面，接著進入中國浙江一帶的機會最高。

如果白海豚的移動速度、移動方向及強度結構不變，林得恩說，預計發布海上颱風警報的機率在85%以上，將會針對台灣北部海域及東北部海域，發布時間會在明天下午；預計下周一的下半天，脫離海上颱風警報的警戒範圍。

周六就是父親節，他表示，周六至下周一將是颱風中心最靠近台灣的時刻，強度將由原先的中度颱風，降為輕度颱風；7級暴風圈半徑也從原先的320公里，降為280公里。

至於降雨的預測，林得恩說，全台都有降雨的機會，周六及周日更是搖滾時段。自明天至周日，降雨熱區會以迎風面的中部以北及東北部地區為主，特別在山區，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。自周六至下周三，當颱風逐漸遠離之際，所引進的西南風，水氣明顯增加，降雨熱區則會以迎風面的高屏山區為主，降雨強度介於大雨至豪雨等級之間，加強注意防颱整備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

父親節 白海豚 颱風

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目前太平洋地區有3個颱風，包括中颱白海豚、輕颱鯨魚、輕颱昌鴻。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，第13號颱風白海豚緩慢減弱中，仍維持大型中颱，明天通過琉球附近，周六進入東海南部，移速減慢，逐漸迴轉，不確定性增大。

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中度颱風白海豚持續逼近，根據中央氣象署資料，白海豚颱風今天凌晨2時的中心位置在台北東方1360公里之處，以每小時20公里速度，向西進行。氣象署今晨發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島易有長浪發生的機率，目前台東（成功、蘭嶼）及、屏東（鵝鑾鼻）已觀測到1.5至4公尺左右的浪高。

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