3颱共存無共舞 吳德榮：白海豚明襲沖繩 周末外圍環流掠過變天

目前太平洋地區有3個颱風，包括中颱白海豚、輕颱鯨魚、輕颱昌鴻。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，第13號颱風白海豚緩慢減弱中，仍維持大型中颱，明天通過琉球附近，周六進入東海南部，移速減慢，逐漸迴轉，不確定性增大。

至於第14號颱風鯨魚在呂宋島西方近海，吳德榮說，輕颱鯨魚即將登陸呂宋，並將減弱為熱帶低壓。第15號颱風昌鴻向西北進行，朝日本東方海面前進，3颱並無共舞條件。

他表示，周六起各別模擬路徑，因其北方高壓減弱的速度不同，以致持續西進的趨勢有差異，開始北偏的位置亦不同，若偏西接近大陸再迴轉，則對台影響較大，若在進入東海即向北迴轉，則影響輕微；為對台威脅大小的關鍵。

天氣趨勢，吳德榮說，今天台灣附近轉東北風，迎風面的北部地區偶有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部雷陣雨的機率，影響部分平地；各地天氣仍偏晴熱。北部23至37度、中部24至36度、南部23至36度、東部22至35度。

中央氣象署今晨發布澎湖縣濃霧特報，今天清晨澎湖易有低雲或局部霧影響能見度，澎湖已出現能見度不足200公尺的現象。

周六就是父親節，吳德榮表示，明天至周日白海豚颱風環流通過北部海面，漸向北迴轉；受其外圍掠過，明天北部及中南部將轉為有局部短暫陣雨的天氣，周六、周日雨勢有加大的機率，略轉涼，東半部因過山沉降，有極端高溫出現的機率，各地皆應注意較強陣風。

下周一至下周三颱風遠離，他表示，台灣轉西南風，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。其他各地晴朗炎熱，北部及東南部慎防極高溫，因大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率。下周四至下周六西南風減弱，水氣仍多，西南部清晨及山區午後仍有降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，中颱白海豚偏西進行，明天通過琉球附近，周六進入東海南部，移速減慢，逐漸迴轉，不確定性（紅框）增大。輕颱鯨魚在呂宋島西方近海，即將登陸呂宋，並將減弱為熱帶低壓。輕颱昌鴻向西北進行，朝日本東方海面前進。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，周六起各別模擬路徑，因其北方高壓減弱的速度不同，以致持續西進的趨勢有差異，開始北偏的位置亦不同，若偏西接近大陸再迴轉（1），則影響較大，若在進入東海即向北迴轉（2），則影響輕微。圖／取自「洩天機教室」專欄