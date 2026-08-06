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坦言雞蛋產量減少 農業部：協調蛋商加強調度

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近來不少民眾反映，已連兩周到大賣場買蛋卻無蛋可買，引發蛋荒再起的疑慮，農業部坦言，近期雞蛋產量確實有所減少，但整體市場供需及價格仍在合理波動範圍內。圖為大賣場近期架上雞蛋供貨不足。圖／聯合報系資料照
近來不少民眾反映，已連兩周到大賣場買蛋卻無蛋可買，引發蛋荒再起的疑慮，農業部坦言，近期雞蛋產量確實有所減少，但整體市場供需及價格仍在合理波動範圍內。圖為大賣場近期架上雞蛋供貨不足。圖／聯合報系資料照

農業5日表示，受到高溫氣候、產能調節及飼料價格等多重因素影響，近期雞蛋產量確實有所減少，但整體市場供需及價格仍在合理波動範圍內；對於部分地區出現短缺現象，農業部已責成生產端落實飼養管理，同時協調蛋商加強調度作業，確保供應穩定。

農業部表示，已責成中央畜產會於今日邀集中華民國養雞協會及全台各地區蛋商公會等國內主要雞蛋產銷單位，共同研商近期產能與供需情形。

農業部指出，經過產銷雙方共同評估，近期因農民進行換羽及自然淘汰，加上連續高溫天氣影響產蛋率，導致飼養成本增加，產量減少，但並非規模性缺蛋。目前為雞群調整與新蛋雞陸續投入生產的過渡期，短期內有缺口的是可供洗選的規格蛋，對一般傳統散裝雞蛋供應影響相對有限，產銷雙方後續亦將視市場供需情形，適度調整價格，以維持市場供需平衡。

農業部強調，為平穩市場供需秩序，已持續會同中央畜產會加強查訪各大通路端及傳統市場端，並籲請通路業者與蛋商機動調整雞蛋調度作業，以維護正常供需秩序。

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