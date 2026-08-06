夏日紐西蘭 探南島祕境

「頭頸癌患者術後可能容貌改變、影響吞嚥及說話的功能，是自殺率最高的癌症，是一般癌症病人的5倍。」台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人分享一份調查指出，目前台灣晚期頭頸癌治療環境與國際治療指引間仍有差距，第一線治療已給付免疫藥物，僅針對表現量CPS（綜合陽性分數）大於20患者，但國際上大於1就能單用免疫藥物；0到1是免疫藥物合併化療，台灣也未給付，代表約有半數患者無完整的治療規畫。

2026-08-06 00:16