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大鵬、石門風機更新計畫 環評皆過關

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部環評大會昨通過苗栗大鵬風力發電機組更新改建，以及石門風力更新計畫案。聯合報系資料照
環境部環評大會昨通過苗栗大鵬風力發電機組更新改建，以及石門風力更新計畫案。聯合報系資料照

環境部環評大會昨審查苗栗大鵬風力發電機組更新改建計畫，以及石門風力更新計畫兩案，經環評委員審查，苗栗大鵬風場改建案未造成其他環境顯著不利影響，石門風力更新計畫案則不影響原有土地的利用，也無顯著不利影響，兩風電更新案均通過審查。

苗栗大鵬風力發電機組更新改建計畫案，開發單位為苗栗風力股份有限公司，規畫將原設置於苗栗縣後龍鎮沿海地區的廿一部風機，更新改建其中十四部風機，總裝置容量約為四十二至七十ＭＷ。

開發單位表示，優先排除近出海口的風機規畫，以提供鳥類飛行活動空間，並進一步擴大鳥類生態避讓空間，以及配合高效能攝影監控等，降低風機對鳥類活動的影響。另針對石虎保育，承諾禁用化學藥劑，並管控遊蕩犬貓、陷阱通報，並禁止餵食等，降低人為干擾與威脅。

環委討論後指出，施工及營運期間已採行鳥類驅趕、風機降載機制及石虎保護措施等相關生態保護對策，經評估對於陸域動物生態影響輕微，決議通過審查。

石門風力更新計畫開發單位為台灣電力股份有限公司，規畫於原新北市石門區石門風力發電站內，更新三部風力機組，最大總裝置容量為十五ＭＷ。

台電表示，石門風場營運已逾廿年，新型風機具較佳抗風能力及結構安全性，更新後可更有效利用北海岸風場條件。

針對民眾擔憂的低頻噪音，台電指出，國際主流風機製造商新風機葉片後緣鋸齒結構可讓氣動噪音降低，以及機艙隔音設計等，都能讓機械噪音降低。後續將於風機採購階段將噪音性能納入招標評比項目，使低噪音設計的機型具有評比優勢。

至於風機退役葉片的處理，台電指出，後續將交由資源循環署媒合的水泥窯廠商協同無害化處理及資源再利用，以及規畫應用於安全護欄、階梯扶手或公共桌椅等設施。環委認為，本案對生活環境、自然環境、生態等無重大影響之虞，決議通過審查。

石門 環評 苗栗

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