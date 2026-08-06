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最無助之際 信仰讓麥克風少年學會悔改

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

「麥克風少年」蘇友謙在經歷暴富、債務紛爭，從人生高峰跌落低谷後，如今談起近況，他更願意分享的不是過去的輝煌數字，而是信仰如何將他從絕望中一步步拉回正軌。

「上帝是什麼？」蘇友謙回憶，人生的轉折發生在他最無助之際。當時他在臉書上看到昔日產品代言人、藝人李燕分享信仰內容，抱著姑且一試的心態撥電話給教會，教會的人直接邀請他到教會看看，這句話成了他改變生命的契機。

進入高雄路竹教會後，在牧師與學校社工的陪伴下，蘇友謙花三個月讀完整本聖經，並在教會鼓勵下重返校園完成中斷的學業。他坦言，信仰帶給他最大的改變不是商業上的重頭再來，而是學會「悔改」與放下驕傲。

「以前情緒上來會一直放大，覺得有錢就是老大，在家裡我最大。」蘇友謙直言，過去因財產掌控問題曾與父親爆發激烈衝突，甚至一度對簿公堂告父親侵占。受洗後，他選擇撤告，並向父親下跪道歉「每一次的磨練操練，讓我慢慢把情緒放下，我也常在禱告中向神懺悔」。

除了修復家庭關係，這份改變也讓他鼓起勇氣，陸續向過去曾因自己的任性與衝突傷害過的人致歉，「很感謝他們最後都原諒了我」。

如今父子兩人同住，父親每天為他切水果、準備牛奶，讓他體會到過去未曾感受過的平凡與溫暖。

蘇友謙表示，教會希望他保持低調、過平穩生活，但依然尊重他，經歷過人生大起大落，「悔改」這兩個字，已成為他重新定位人生最深刻的體悟。

無助 信仰 少年

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