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長粉瘤不以為意 多年後腫脹疼痛急就醫…醫師排膿切除後痊癒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院整形外科醫師黃季怡今天說，粉瘤不是痘痘，應避免擠壓及摩擦，以降低發炎感染的機會，若發現逐漸長大，應請醫師評估是否需要切除。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院整形外科醫師黃季怡今天說，粉瘤不是痘痘，應避免擠壓及摩擦，以降低發炎感染的機會，若發現逐漸長大，應請醫師評估是否需要切除。圖／部基提供

中63歲男性多年前發現上背部有皮下小腫塊，雖逐漸長大，但不痛不癢，沒想到最近急遽長大，伴隨紅腫、疼痛及異味才就醫。衛生福利部基隆醫院整形外科醫師黃季怡今天說，經診斷為粉瘤合併發炎感染，切開排膿合併抗生素治療，待急性感染控制後安排切除手術後痊癒。

黃季怡說，粉瘤（epidermoid inclusion cyst）是一種常見的皮下良性腫瘤，可發生於身體任何部位，最常見在臉部、頭皮、頸部、背部和陰囊。常伴隨可見的中央點狀突起，主要原因是正常的表皮細胞，掉入真皮層或皮下組織中，形成了一個包覆性的囊袋，並在裡面持續堆積剝落的角質層，因而形成1個逐漸長大的皮下腫塊，一般不會自行消失。

黃季怡近期診治2名粉瘤患者，其中1名為45歲男性，3個月前在右上腹處發現突出1顆皮下小腫塊，原先不以為意，後來因逐漸長大至約10元銅板大小，且有脹痛感而就醫，經診斷為粉瘤後接受切除手術痊癒。

63歲男性是多年前在上背部發現突出1顆皮下小腫塊，腫塊雖逐漸長大，但因不痛不癢，就沒有特別注意。他最近發現腫塊急遽長大，而且還伴隨紅腫、疼痛及異味因此來就醫，經診斷為粉瘤合併發炎感染，經切開排膿，合併抗生素治療，待急性感染控制後安排切除手術後痊癒。

黃季怡表示，粉瘤可發生於任何年齡，但青春期前很少出現粉瘤，最常見20至60歲，男性比女性更常見，比例大約是2比1。一般粉瘤並不會快速長大或造成劇烈疼痛，但逐漸長大後，往往會引起發炎、感染、破裂等問題。

黃季怡說，粉瘤主要治療方法是手術切除囊腫，以除後患。一般非急性感染的粉瘤，可採類固醇注射療法來緩解腫脹不適。快速長大伴隨紅腫、熱痛的粉瘤，往往合併細菌感染甚至膿瘍，循序治療流程是先以口服抗生素治療，甚至配合切開引流排出膿瘍，待周邊發炎感染控制後，再安排手術切除囊袋，才能避免反覆發炎。

黃季怡提醒民眾，粉瘤不是痘痘，應避免擠壓及摩擦，以降低發炎感染的機會，若發現逐漸長大，應請醫師評估是否需要切除。如有紅腫、疼痛等不適或是有明顯變化時，應儘早就醫治療。尤其是糖尿病及免疫功能低下者，更需要提高警覺，以免局部感染擴散引發菌血症而危及生命。

衛生福利部基隆醫院整形外科醫師黃季怡今天說，粉瘤不是痘痘，應避免擠壓及摩擦，以降低發炎感染的機會，若發現逐漸長大，應請醫師評估是否需要切除。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院整形外科醫師黃季怡今天說，粉瘤不是痘痘，應避免擠壓及摩擦，以降低發炎感染的機會，若發現逐漸長大，應請醫師評估是否需要切除。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院整形外科醫師黃季怡今天說，粉瘤不是痘痘，應避免擠壓及摩擦，以降低發炎感染的機會，若發現逐漸長大，應請醫師評估是否需要切除。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院整形外科醫師黃季怡今天說，粉瘤不是痘痘，應避免擠壓及摩擦，以降低發炎感染的機會，若發現逐漸長大，應請醫師評估是否需要切除。圖／部基提供

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