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颱風「白海豚」逼近台北市超前部署 翡翠水庫預留近3成蓄洪防災

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡翠水庫於汛期，控留適當庫容發揮「蓄洪防災」之效，如同大台北盆地的「超大型滯洪池」。圖／翡管局提供
翡翠水庫於汛期，控留適當庫容發揮「蓄洪防災」之效，如同大台北盆地的「超大型滯洪池」。圖／翡管局提供

颱風白海豚」漸逼近，可能帶來豪大雨，台北市政府超前部署防颱整備，截至今天上午11時，翡翠水庫水位距滿水位有12.17公尺，預留近30%庫容，蓄洪空間超過1億500萬立方公尺，可攔蓄約400毫米豪雨，有效降低下游新店溪洪峰流量，降低水患風險。

翡管局長林裕益表示，依目前氣象及水文預測，翡翠水庫預留近30%庫容，可充分攔截新店溪上游北勢溪流域的颱風外圍環流降雨，可有效降低下游新店溪洪峰流量，發揮蓄洪防災功效。

翡管局指出，近年翡翠水庫操作，已由傳統「供水優先」，轉變為「穩定供水、蓄洪防災兼顧」，雙軌並重的調度模式。近四年，每年防汛期7至10月間，均常態性預留20%至30%庫容，兼具大臺北盆地「超大型滯洪池」功能，攔蓄洪水、削減洪峰，提升下游城市面對極端氣候的防災韌性。

林裕益表示，颱洪期間攔蓄洪水，將可能導致下游水災的洪水，轉化為民生水資源，提供民生用水及水力發電，不僅防災，也增加市庫收益。

翡管局指出，翡翠大壩、水工閘門、機電、通訊及監測系統，均已完成巡檢測試正常，並24小時全天候監控颱風動態、水情及大壩安全。後續將視情勢，即時採取應變措施，全力守護安全，並確保穩定供水。

翡管局也提醒，颱風期間山區及河川水位可能迅速暴漲，籲請民眾避免前往溪流、河床及山區活動，並請隨時留意最新氣象及防災資訊，及做好防颱準備。

翡翠水庫颱風豪雨時「不洩洪」，可降低下游地區水患風險。圖／翡管局提供
翡翠水庫颱風豪雨時「不洩洪」，可降低下游地區水患風險。圖／翡管局提供

白海豚 颱風 翡翠水庫

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