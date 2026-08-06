健康主題館／頭頸癌影響吞嚥、說話與外貌 醫盼放寬健保給付跟上國際

「頭頸癌患者術後可能容貌改變、影響吞嚥及說話的功能，是自殺率最高的癌症，是一般癌症病人的5倍。」台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人分享一份調查指出，目前台灣晚期頭頸癌治療環境與國際治療指引間仍有差距，第一線治療已給付免疫藥物，僅針對表現量CPS（綜合陽性分數）大於20患者，但國際上大於1就能單用免疫藥物；0到1是免疫藥物合併化療，台灣也未給付，代表約有半數患者無完整的治療規畫。

台灣在免疫藥物給付上約落後英國、澳洲及加拿大等歐美國家近4年。婁培人認為，頭頸癌的患者較為弱勢、也自卑到無法出來替自己發聲，雖然近年健保對於治療給付已漸漸開放，但相較於肺癌、乳癌等癌症的開放速度仍顯緩慢，然而這不代表病人就無最新治療的需求。

婁培人在臨床上看盡病人為了生計及活命中掙扎，曾遇到住院病人得請假出去工作賺醫療費的困境，讓他心疼不已。「免疫治療可為頭頸癌患者帶來生活品質的改善。」他分享一名晚期頭頸癌且肺轉移的患者，肺部已是天女散花式的腫瘤細胞，更因咳喘連走路、爬樓梯都受影響，因符合健保給付條件，在使用免疫藥物治療後腫瘤完全消失，住在老公寓的他至少爬樓梯的困擾獲得改善。

提升生活品質 緩解經濟困難

另一名轉移至顱底的頭頸癌患者因復發多次，醫療團隊幾乎束手無策，但在獲得健保給付可單用免疫藥物後，腫瘤消失維持了2到3年之久。婁培人認為，晚期轉移性的治療目標都是延長生命，也因療效佳加上副作用減少，提升患者的生活品質，對病人及照顧者來說，減輕很大的重擔。

由於受限於健保給付條件，但仍有半數的患者仍無法使用免疫藥物，婁培人指出，在臨床上若遇到無健保給付的個案，還是會提供自費的訊息，若有經濟上的困難，會協助找尋社福資源。多數頭頸癌患者都肩負家中經濟重責大任，健保應該給予完整性的治療，讓患者仍有走回職場的可能。

健保署：逐步納入病友意見

對此，衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，目前已給付5項頭頸癌藥品，未來將逐步盤點健保給付範圍與國際治療指引差異，優先接軌國際治療指引列屬證據等級強且首選的藥品。另外，健保就各類癌症藥品於建議案審議時，會先參考國際治療指引及臨床實證，考量人體健康、醫療倫理及成本效益，在健保財務可負擔下，建議納入健保給付，於共同擬訂會議同意後生效。

黃育文指出，為落實以病人為中心理念，健保逐步納入病友意見及決策參與機制，於2015年設立「新藥及新醫材病友意見分享平台」，蒐集病友及照顧者的寶貴經驗與建議；且自2025年10月起，提前於專家會議審查階段即納入病友意見，使病人觀點在評估初期發揮實質影響，增進醫療需求的貼近性。

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