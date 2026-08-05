農業部：雞蛋供需在合理範圍內 短缺地區加強調度

農業部今天說，受高溫、產能調節等，近期雞蛋產量減少，但整體供需仍在合理範圍內、「非規模性缺蛋」，部分地區短缺已要求生產端落實飼養管理，並加強調度確保供應穩定。

農業部今天發布新聞稿指出，已經責成中央畜產會邀集中華民國養雞協會及全台各地區蛋商公會等國內主要雞蛋產銷單位，共同研商近期產能與供需情形。

農業部表示，經過產銷雙方共同評估，近期因農民進行換羽及自然淘汰，加上連續高溫天氣影響產蛋率，導致飼養成本增加，產量減少，但並非規模性缺蛋。

農業部說，目前是雞群調整與新蛋雞陸續投入生產的過渡期，短期內有缺口的是可供洗選的規格蛋，對一般傳統散裝雞蛋供應影響相對有限，產銷雙方後續也將視市場供需情形，適度調整價格，以維持市場供需平衡。

農業部表示，為平穩市場供需秩序，已持續會同中央畜產會加強查訪各大通路端及傳統市場端，並籲請通路業者與蛋商機動調整雞蛋調度作業，農業部將積極調節雞蛋調度、維護正常供需秩序。