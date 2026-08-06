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聽損增失智風險 長輩「量六力」揪警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國健署長沈靜芬(中)說，ICOPE聽力檢測是初步的聽力篩檢。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬(中)說，ICOPE聽力檢測是初步的聽力篩檢。記者廖靜清／攝影

台灣邁入超高齡社會，聽力退化與失智症成為高齡健康的重要議題，國際研究顯示，聽力受損是影響失智的主因之一，聽損愈嚴重，罹病風險愈高。

台灣針對不同年齡層民眾提供多項聽力檢查服務，但許多人關切成人健康檢查是否能納入聽力檢查項目？國健署長沈靜芬表示，國際指引並不建議全面進行成人聽力篩檢，現階段將以「長者量六力」（ICOPE）作為第一線初步篩檢，再透過分級轉介制度，讓真正有需求的民眾接受專業檢查。

目前各國成人的聽力篩檢多採取分級篩檢模式，而非全面普篩。沈靜芬說，「ICOPE的聽力檢測就是第一道關卡。」若初步篩檢發現異常，就會轉介到具備相關設備與耳鼻喉科專業的醫療院所，由醫師進一步診斷，銜接服務與避免醫療資源浪費。

「長者量六力」功能評估，是針對65歲以上長者進行認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）六大內在能力檢測，希望能夠及早發現功能衰退徵兆，及早介入、延緩失能。截至去年底，已有超過36萬名長者接受檢測，每4人就有1人發現至少1項能力異常並轉介相關資源。

近年失智症患者持續增加，沈靜芬說，失智並非單一疾病造成，而是受到多種危險因子影響，其中不少與高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病，以及不健康生活習慣息息相關。許多失智症患者，都是因長期三高控制不佳，造成腦血管或心血管病變，進一步影響認知功能。

「失智症預防，最重要的仍是從健康生活型態與慢性病管理做起。」沈靜芬指出，國健署近年持續布建社區健康資源，包括社區營養推廣中心提供飲食指導、健康促進據點及健身俱樂部鼓勵長者養成規律運動習慣，也在全國社區照顧關懷據點推動延緩失能課程，透過肌力訓練、有氧運動、平衡訓練及社會參與，降低失能與失智風險。

沈靜芬提醒，許多長者在功能開始退化時沒有明顯感覺，等到影響日常生活才驚覺，例如走路變慢、看不清楚、聽不清楚、容易忘東忘西等。民眾應及早關懷自己及家人的6大內在能力，透過定期檢測及健康生活習慣，及早發現、延緩退化。

6大項目功能評估

●認知：過去是否有記憶力明顯衰退？或有發生不知道自己在哪裡的情形？

●行動：過去一年內是否曾跌倒或擔心會跌倒？坐著時需要抓握東西才能站起來？

●營養：過去三個月是否食欲不振？或過去三個月未減重但掉了超過3公斤？

●視力：閱讀或看遠看近時看不清楚？過去一年曾檢查眼睛？

●聽力：是否常因為沒聽到電話鈴聲而漏接？聊天常聽不清楚？看電視常被提醒音量太大？

●憂鬱：過去2周覺得心情低落？經常感覺生活沒有目標或沒有興趣？

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