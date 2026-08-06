治疼痛莫等三伏天 「炙療」四季可行

「醫師，我是不是等三伏天再來治療，效果會比較好？」每年夏天門診裡總會有人這樣問。我常會反問：「如果今天就在痛，為什麼還要等？」身體從來不會因為等待而變得更好。

慢性疼痛，其實不需要等到三伏天才開始治療。對慢性疼痛患者而言，夏季是很好的調整時機。天氣較溫暖，肌肉與軟組織較容易放鬆，患者也比較願意開始活動、接受治療，重新建立正常的身體功能。

對部分慢性肌肉骨骼疼痛患者，除了針灸、傷科治療、中藥及運動治療外，醫師會依據病情與辨證結果，評估是否搭配院內固定配方炙療膏進行穴位貼敷，作為整合治療的一部分。

三伏貼有節氣運用的特色；炙療膏則是依據患者病情，由醫師評估後安排，四季皆可進行，不必等待特定節氣。

「很多患者恢復的，不只是關節，而是生活。」肩膀能重新舉高，不只是活動角度改善，而是又能把孫子抱起來；膝蓋比較不痛，不只是走路舒服，而是又能和家人一起旅行；腰背恢復力量，是重新找回工作的能力與生活的自在。

中醫講求「因時制宜」，可善用季節調養身體；但更重要的是「因人制宜」。同樣都是慢性疼痛，每位患者的病因、病程與生活需求都不同，因此治療方式也沒有標準答案。

三伏天，是一年一次的節氣；炙療，四季皆可進行。真正不能等待的，不是下一個三伏天，而是因疼痛逐漸流失的生活。