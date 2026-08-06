健康你我他／隱形眼鏡給教訓 異地就醫一堂課

多年前一次上海出差，讓我深刻體會異地生病的無措與教訓。

當時我配戴的是需以雙氧水系統清潔的隱形眼鏡，依規定必須浸泡足夠時數方能配戴。那日一早趕赴會議，為求方便，我在清潔液尚未泡足時間便直接戴上，右眼隨即傳來灼燒般的劇痛，淚水不止，視線也因此模糊。

面對此狀況，我最初並未考慮就醫，身處異地，總覺得對當地醫療體系不熟悉，光是掛號、辦理證件等手續便令人卻步，於是抱持著「忍耐幾日應可自癒」的心態，強撐著繼續工作，一邊落淚一邊參與會議，效率大受影響。

真正促使我就醫的，是身邊夥伴的關心。當地同事與廠商見我硬撐了一兩日，實在於心不忍，主動陪同前往醫院。醫師檢查後，先是驚訝隨即語重心長地質問我，為何拖延至今才來就醫？所幸角膜雖已受損但尚未波及視力。

事後回想，此次經歷實屬不幸中的大幸。語言相通又有同行夥伴與當地友人的陪伴，才未讓就醫延誤釀成更嚴重的後果。此後我立下兩項原則：出差不再配戴隱形眼鏡，行李中一定備妥萬用藥等常備藥品。

身處異地時，「怕麻煩」往往才是真正的麻煩所在。與其獨自隱忍，不如及早求助，身體發出的警訊，並不會因人在國外而自動延後，唯有多一分警覺與準備，方能在旅途中面對突發狀況時，多一分從容與安心。