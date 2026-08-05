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飛日本先吃抗病毒藥？醫搖頭勸退：你不會怕罹癌就天天吃抗癌藥吧

聯合新聞網／ 綜合報導
日本遊客示意圖。圖／AI生成
日本遊客示意圖。圖／AI生成

出國最怕旅程泡湯，一名男子因曾與確診新冠的朋友用餐，又即將飛往日本，焦急詢問能否先服用抗病毒藥「預防感染」，太太也擔心地問「萬一在國外發病怎麼辦？現在先吃，是不是就不會感染了？」對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒直接搖頭「不建議」，真正危險的不是沒有藥，而是把藥吃錯時機。

黃軒3日在臉書指出，抗病毒藥不是保健食品，更不是先吃先保護的「防毒藥」，而是在病毒進入人體並大量複製時，用來抑制病毒增殖、降低重症及併發症風險。若沒有症狀、未確定感染，也未經醫師評估便自行服藥，不一定能預防感染，還可能增加副作用，出現噁心、腹瀉、藥物交互作用及劑量不合等問題。

他提醒，克流感主要針對流感病毒，Paxlovid則用於特定新冠患者，無法對付所有呼吸道病毒。民眾若在日本出現不適，也很難自行判斷究竟是流感、新冠、腺病毒或其他感染，貿然吃藥反而可能延誤就醫。

黃軒直白反問「你不會因為天天擔心罹癌，天天吃抗癌藥物吧？」與其出發前「臨時抱佛腳」，更實際的做法是提前兩周完成流感及新冠疫苗接種，並準備口罩、快篩和退燒藥；若屬重症高風險族群，可先請醫師評估是否需要攜帶備用療程。

他最後強調，正確觀念不是「懷疑接觸就先吃藥」，而是出現發燒、咳嗽或喉嚨痛等症狀後盡快就醫，「真正需要時，及早正確治療」。

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